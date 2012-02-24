رسانه ها بسترساز حضور حداکثری در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کبری مهرورز شامگاه پنجشنبه در همایش " گفتمان حضور " در رشت اظهارداشت: رسانه ها موتور محرکه جامعه هستند و تنویر افکار عمومی برای حضور حداکثری در انتخابات رسالت رسانه هاست.

وی تاکید کرد: رسانه ها با تحلیل و ارائه پیشرفتهای نظام اسلامی، برنامه ‌های وسیع تبلیغاتی دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی و افکار عمومی را به سمت حضوری آگاهانه و مؤثر در پای صندوق های رأی هدایت کنند.

مدیرکل سیاسی استانداری گیلان رشد آگاهی و اطلاعات عمومی در انتخابات، تشویق مردم به مشارکت در این حضور، تبیین اصول و ارزشهای انتخابات و انتشار مطالب وحدت بخش و امید دهنده به مردم از دیگر وظایف رسانه ها و مطبوعات در این برهه حساس عنوان کرد.

وی گفت: حرکت هوشمندانه مردم در انتخابی اصلح و آگاهانه مانع از تحقق توطئه‌ ها و ترفندهای شوم دشمنان برای ایجاد اختلاف و نفاق در کشور می ‌شود.

مهرورز با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حساسیت و اهمیت خاص در سطوح داخلی و بین المللی برخوردار است، افزود: انتخابات فرصتی برای تقویت وحدت ملی و انسجام امت اسلامی است و حضور گسترده مردم در انتخابات پیش رو اقتدار نظام را در پی خواهد داشت.

وی اظهارداشت: ایجاد ارتباط چهره به چهره رسانه های استان با مسئولان انتخابات نهمین دوره مجلس، تشریح و تبیین و تجمیع نظرات، دیدگاهها، سیاستها و خط مشی های مسئولان انتخابات و اصحاب رسانه برای بهبود کیفیت سازههای سیاسی و اجتماعی برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات از راهکارهای افزایش مشارکت مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات گیلان همچنین راهکارهای دیگر برای حضور گسترده تر مردم در انتخابات را تاکید بر جایگاه رسانه ها در تنویر افکار عمومی، توجه بر تلاش همگانی نسبت به معرفی نقاط قوت و ضعف نظام و دولت، ایجاد فضایی مملو از شور، نشاط و اتحاد در انتخابات و تلاش جدی در معرفی نمایندگان اصلح از دیدگاه مردم ذکر کرد.

وی با بیان اینکه نهمین دوره انتخابات مجلس، ویژگی های خاصی دارد که از نظر ملی و بین المللی قابل توجه است، اظهار داشت: بعد از جریان فتنه سال 88 این نخستین انتخاباتی است که شکل می گیرد و با توجه به این مسئله که برخی افراد در داخل کشور، مستقیم یا غیر مستقیم انتخابات را تحریم کردند، برپایی یک انتخابات پرشور و با نشاط می تواند مهر تائیدی از سوی مردم انقلابی برای این موضوع بوده و در بعد داخلی اثرات خود را نشان دهد.

مهرورز همچنین با تاکید بر اینکه از بعد بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری تاثیرگذار در منطقه و یکی از عوامل موثر در شکل ‌گیری بیداری اسلامی است، گفت: قیامهایی که موتور محرکه خود را انقلاب اسلامی ایران می ‌دانند برای طی مسیر خود چشم امید به ایران دارند.

وی یادآورشد: با توجه به جنبش های اخیر مردم مسلمان منطقه و تاسی آنها به انقلاب اسلامی ایران، وظیفه هر ایرانی آگاه مشارکت در انتخابات پیش رو است.