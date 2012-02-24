متعلق به جبهه متحد اصولگرایان هستم

غلامعلی حدادعادل در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه متعلق به جبهه متحد است، اظهارداشت: من خودم را متعلق به جبهه متحد اصولگرایان می دانم و از دوستان دیگری هم که اسم من را در فهرست انتخابی خود قرار دادند تشکر می کنم.

وی با بیان اینکه مردم با مراجعه به حافظه تارخی خود تصمیم درست خواهند گرفت، گفت: مردم افراد را می شناسند و برای اولین بار نیست که به نامزدهای جبهه متحد رای می دهند.

این کاندیدای جبهه متحد با توصیه براینکه همه گروهها باید برای حضور با شکوه مردم در انتخابات تلاش کنند، خاطرنشان کرد: مبارزات انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی باید مطابق اخلاق اسلامی باشد؛ لذا نباید در تبلیغات خود با نادیده گرفتن دستاوردهای 30 ساله انقلاب و با سیاه نمایی شرایط و اوضاع جامعه مردم را ناامید و دلسرد کنند.