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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

آجرلو:

رد صلاحیت خود را تقدیر الهی دانسته و تنها به صلاح نظام فکر می کنم

رد صلاحیت خود را تقدیر الهی دانسته و تنها به صلاح نظام فکر می کنم

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: رد صلاحیت من بی شک تقدیر الهی بوده و با رضایت به رضای خداوند تنها به صلاح نظام فکر می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه آجرلو در نشست خبری که عصر پنجشنبه برگزار شد در خصوص رد صلاحیت خود گفت: رد صلاحیت خود را خواست و مشیت الهی می دانم و با خوشنودی و رضایت آن را می پذیرم و مطمئن هستم این امر صلاحی بوده که خداوند برای من رقم زده و بی شک آینده و تقدیری بهتر از امروز برای من رقم خواهد خورد.

وی افزود: یک ایرانی متعهد و مسلمان تنها به صلاح و آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی فکر کرده و صلاح و موقعیت اجتماعی خود را به صلاح، دوام و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیروی از خط ولایت ترجیح نمی دهد هرچند فکر کند اتفاقی که برایش افتاده شایسته او نبوده است.

وی گفت: آنچه امروز بیش از هرچیزی حائز اهمیت است، حضوری پر رنگ و همراه با شور و شعور بالای سیاسی در انتخابات خواهد بود که نماد و نشانی خواهد بود از اقتدار نظام و پیوند مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی.

نماینده فعلی مردم در مجلس شورای اسلامی صریح کرد: باید مواظب بود در امر تبلیغات به تخریب دیگران پرداخته نشود و تقوای سیاسی و اخلاق انتخاباتی بنا به منویات مقام معظم رهبری در تمام اقدامات تبلیغاتی آشکار و بارز باشد.

وی تاکید کرد: مردم فضای تخریب و نزاع و مناظره سیاسی را نپسندیده و از اینگونه فضاها بیزارند بنابراین باید سعی شود در تبلیغات شعور سیاسی مردم به بازی گرفته نشود و تبلیغات صادقانه و در چهارچوب اختیارات نماینده مجلس باشد.

وی افزود: تنها هدف من خدمتگراری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم کرج است و برای خدمتگزار فرقی ندارد کجا خدمت کند بنابراین از این به بعد هم سعی می کنم در خدمت نظام و مردم باشم.

کد مطلب 1542023

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