رد صلاحیت خود را تقدیر الهی دانسته و تنها به صلاح نظام فکر می کنم

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه آجرلو در نشست خبری که عصر پنجشنبه برگزار شد در خصوص رد صلاحیت خود گفت: رد صلاحیت خود را خواست و مشیت الهی می دانم و با خوشنودی و رضایت آن را می پذیرم و مطمئن هستم این امر صلاحی بوده که خداوند برای من رقم زده و بی شک آینده و تقدیری بهتر از امروز برای من رقم خواهد خورد.

وی افزود: یک ایرانی متعهد و مسلمان تنها به صلاح و آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی فکر کرده و صلاح و موقعیت اجتماعی خود را به صلاح، دوام و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیروی از خط ولایت ترجیح نمی دهد هرچند فکر کند اتفاقی که برایش افتاده شایسته او نبوده است.

وی گفت: آنچه امروز بیش از هرچیزی حائز اهمیت است، حضوری پر رنگ و همراه با شور و شعور بالای سیاسی در انتخابات خواهد بود که نماد و نشانی خواهد بود از اقتدار نظام و پیوند مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی.

نماینده فعلی مردم در مجلس شورای اسلامی صریح کرد: باید مواظب بود در امر تبلیغات به تخریب دیگران پرداخته نشود و تقوای سیاسی و اخلاق انتخاباتی بنا به منویات مقام معظم رهبری در تمام اقدامات تبلیغاتی آشکار و بارز باشد.

وی تاکید کرد: مردم فضای تخریب و نزاع و مناظره سیاسی را نپسندیده و از اینگونه فضاها بیزارند بنابراین باید سعی شود در تبلیغات شعور سیاسی مردم به بازی گرفته نشود و تبلیغات صادقانه و در چهارچوب اختیارات نماینده مجلس باشد.

وی افزود: تنها هدف من خدمتگراری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم کرج است و برای خدمتگزار فرقی ندارد کجا خدمت کند بنابراین از این به بعد هم سعی می کنم در خدمت نظام و مردم باشم.