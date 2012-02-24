به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان شامگاه پنجشنبه در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به مصاف منصوری قرچک رفت و توانست در این مسابقه پس از دو نیمه سخت و حساس به پیروزی دست پیدا کند.

در این دیدار که شب گذشته در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار شد، هر دو تیم برای کسب امتیاز به میدان رفتند اما در نهایت تیم اصفهانی توانست پیروزی را از آن خود کند. گیتی‌پسند با توجه به فاصله ۳ امتیازی خود با منصوری قرچک در این مسابقه در صدد استفاده از امتیاز میزبانی خود بود بنابراین از ابتدا با انگیزه بسیاری به میدان آمده و در تلاش بود که ۳ امتیاز اختلاف خود با تیم منصوری قرچک را جبران کند.

کهکشانی‌های لیگ برتر از ابتدا با حملات پردامنه خود دروازه تیم منصوری را تحت فشار قرار دادند و در پایان توانستند با نتیجه ۵ بر ۲ میهمان صدرنشین خود را از پیش رو بردارند.

5 گل تیم گیتی‌پسند در این دیدار مسابقه را مسعود دانشور، محمد کشاورز، شاپا و وحید شمسایی (۲ بار) به ثمر رساندند.

حضور رحیمی، ترابیان و شمس در ورزشگاه پیروزی

مدیرعامل باشگاه سپاهان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال و سرمربی سابق تیم ملی دیدار حساس تیم‌های گیتی‌پسند و منصوری قرچک را از نزدیک تماشا می‌کردند.

دیدار دو تیم گیتی‌پسند اصفهان و منصوری قرچک در حالی شامگاه پنجشنبه در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار شد که هواداران گیتی‌پسند استقبال قابل توجهی از این مسابقه به عمل آورده بودند و نزدیک به چهار هزار هوادار در ورزشگاه پیروزی اصفهان حضور داشتند.

علیرضا رحیمی، مدیرعامل باشگاه سپاهان، ترابیان رئیس کمیته فوتسال و حسین شمس از جمله نفراتی بودند که در جایگاه ویژه سالن حضور داشتند.

جایگاه خبرنگاران مملو از اشخاص غیرمسئول و بعضا تماشاگران شده بود و حتی جای مناسبی به خود خبرنگاران نمی‌رسید.

برخی هواداران تیم منصوری نیز با اتوبوس از قرچک به اصفهان آمده بودند. حدود ۱۰۰ نفر از هواداران منصوری به اصفهان آمده بودند و در قسمت کوچکی از سالن به شدت به تشویق تیم محبوب خود می‌پرداختند.

علی افضل در طول بازی اعتراض های زیادی علیه امر داوری مسابقه داشت که این اعتراض ها منجر به واکنش سرپرست تیم منصوری نیز شد.

شعارهای تند هواداران منصوری علیه حسین شمس، باعث واکنش هواداران تیم گیتی‌پسند شد. آنها پس از آن به شدت به تشویق شمس پرداختند.

شادی قابل توجه بازیکنان تیم گیتی‌پسند پس از پیروزی در این مسابقه قابل توجه بود. این بازیکنان پس از بازی در رختکن خود به شادی پرداختند و سرود قهرمانی سر دادند.