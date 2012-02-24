فولاد ماهان صبای قم را از پیش رو برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال فولاد ماهان پس از پیروزیهای اخیر خود در دیدار روز گذشته مقابل صبای قم به پیروزی رسید و همچنان در جایگاه سوم جدول ردهبندی لیگ برتر باقی ماند.
تیمهای فوتسال فولاد ماهان اصفهان و صبای قم در چارچوب رقابتهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در سالن مخابرات اصفهان به مصاف هم رفتند و برای کسب 3 امتیاز این مسابقه با یکدیگر مصاف کردند.
فولاد ماهان در حالی به مصاف صبای قم میرفت که فاصله امتیازی صبا با تیمهای دیگر جدول ردهبندی، این تیم را با انگیزه خاصی به میدان فرستاده بود.
شاگردان حسین افضلی اگرچه در حال حاضر انگیزهای برای رسیدن به قهرمانی ندارند اما در تلاشند که در بازیهای باقیمانده از لیگ برتر درخشش خاصی داشته باشند و هفتههای پایانی لیگ را بدون باخت طی کنند بنابراین در صدد بودند که امتیاز این دیدار خانگی را نیز ازآن خود کنند.
فولاد ماهان در این دیدار سنگین توانست با گلهای محمد طاهری، کافه و اصغر حسن زاده به پیروزی ۳ بر ۲ دست پیدا کند.
غیبت بازیکنان ماهان و جنجال در بازی
درگیری لفظی بازیکن تیم صبای قم با برخی از بازیکنان تیم ماهان باعث شد که پایان مسابقه تیمهای ماهان و صبا به جنجال کشیده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بازی دو تیم ماهان و صبا با پیروزی ماهان و بدون کمترین حاشیه برگزار شد، اتفاقات پس از این مسابقه باعث شد که در ورزشگاه مخابرات اصفهان جنجال ایجاد شود. دروازهبان تیم فوتسال صبای قم پس از شکست تیمش مقابل فولاد ماهان به دلیل ناراحتی بیش از حد با برخی بازیکنان تیم ماهان و سرپرست این تیم درگیری لفظی پیدا کرد.
حضور اندک تماشاگران در این مسابقه از نکات جالب توجه بازی بود. با توجه به اینکه دیدار امروز فولاد ماهان و صبای قم همزمان با بازی حساس گیتیپسند و منصوری قرچک برگزار میشد، تماشاگران ماهانی هم ترجیح داده بودند که در خانه بمانند و بازی حساس این دو تیم را تماشا کنند.
این بازی به دلیل همزمانی با دیدار گیتیپسند به جای سالن پیروزی در سالن مخابرات اصفهان برگزار شد و بازیکنان تیم ماهان در هفته گذشته تمرینات خود را به ورزشگاه مخابرات منتقل کرده بودند.
در این مسابقه تماشاگر چندانی به ورزشگاه نیامده بود و حدود ۱۰۰ نفر تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند.
فولاد ماهان در این مسابقه حسین طیبی را به دلیل شکستگی دست و جواد اصغری مقدم را به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا در ترکیب خود نداشت.
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