به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی مرحله گروهی رقابت‌های ووشوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه در محل آکادمی ووشو برگزار شد که در پایان این رقابت چهار تیم نفت تهران، مقاومت بسیج، پرشین و دانشگاه آزاد به مرحله نیمه نهایی راه یافتند و تیم‌های گیلان و کرمانشاه به لیگ دسته اول سقوط کردند.

در هفته چهارم از دور برگشت مسابقات ووشوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم پرشین با نتیجه 7 بر 3 تالار وحدت همدان را شکست داد، رنگ فیروزه شیراز در پیکار با هیئت ووشوی کرمانشاه 8 بر 5 پیروز شد، نفت تهران 11 بر یک تاکسیرانی آمل را از پیش رو برداشت و مقاومت بسیج هم از غیبت هیئت ووشو گیلان بهره لازم را برد و سه امتیاز به اندوخته امتیازات خود افزود.

همچنین از هفته پنجم دور برگشت مسابقات ووشوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 9 بر 3 رنگ فیروزه شیراز را شکست داد، هیئت ووشوی کرمانشاه با نتیجه 6 بر 3 از سد تالار وحدت همدان گذشت و دو تیم مقاومت بسیج و تاکسیرانی آمل هم از غیبت شهرداری بندرعباس و هیئت ووشو گیلان سه امتیاز کسب کردند.

در پایان مرحله گروهی این مسابقات و در گروه یک پرشین با 24 امتیاز و دانشگاه آزاد با 18 امتیاز به ترتیب به عنوان تیم‌های اول و دوم راهی مرحله نیمه نهایی شدند. از گروه دوم هم تیم‌های نفت تهران و مقاومت بسیج به ترتیب با 24 و 18 امتیاز به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

در مرحله نیمه نهایی مسابقات ووشوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور که روز 18 اسفند برگزار می‌شود نفت با دانشگاه آزاد و پرشین با مقاومت روبه‌رو می‌شود. تیم‌های برنده راهی دیدار پایانی شده و بازنده‌ها هم برای کسب سکوی سوم به مصاف هم خواهند رفت.