به گزارش خبرنگار مهر، این نظرسنجی همه ساله از سوی نشریه تخصصی "رزم آور" انجام می‌شود که در هشتمین سال آن و پس از چهار هفته نظرخواهی از مربیان، داوران، ورزشکاران، کارشناسان و مسئولان رشته‌های مختلف رزمی یک وشووکار، عنوان بهترین ورزشکار رزمی و مربی مستعفی تکواندو عنوان بهترین مربی سال را از آن خود کردند.

در بخش ورزشکاران حمیدرضا قلی‌پور، ملی‌پوش جوان اما با تجربه ووشو با 1056 امتیاز عنوان رزمی کار برتر سال 90 را پس از قهرمانی در مسابقات جهانی ترکیه به خود اختصاص دهد. در این رده بندی یوسف کرمی، سرگروه با اخلاق و شایسته تکواندو با 912 امتیاز دوم شد و محمد باقری معتمد با مدال نقره جهان و بازی‌های انتخابی المپیک با 476 امتیاز سوم شد.

شهربانو و الهه منصوریان از ووشو، سجاد عباسی از ووشو، ذبیح الله پورشیب از کاراته، امیر قاسمی‌نژاد از جودو، سوسن حاجی‌پور از تکواندو، علی معلومات از جودو و احسان روزبهانی از بوکس نفرات چهارم تا دهم رده بندی برتری رزمی کاران سال بودند.

براساس این گزارش، در بخش مربیان رضا مهماندوست از تکواندو با فاصله زیاد از سایر مربیان عنوان نخست را از آن خود کرد. ‌مردی که پس از 40 سال تکواندو مردان را در خواستگاه این رشته یعنی کره جنوبی، قهرمان جهان کرد و برای اولین بار هر دو سهمیه حضور در المپیک را در مسابقات انتخابی جهانی بدست آورد، با 1365 امتیاز عنوان نخست را کسب کرد.

در رده بندی بهترین مربیان رزمی سال "وی ان دونگ"، سرمربی تیم ملی ووشو در چند سال اخیر با 850 امتیاز دوم شد و محمد منصوری، سرمربی تیم جودوی استقلال با 555 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

قرار است مراسم تقدیر از بهترین‌های رزمی ایران عصر فردا شنبه درآکادمی ووشوی تهران برگزار شود.