کشتی آزاد کمبود پشتوانه دارد/ دغدغه کادر فنی کسب سهمیه المپیک است

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رقابتهای انتخابی کشتی آزاد جام تختی طبق تقویم فدراسیون کشتی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور تمامی کشتی گیران مدعی در تهران برگزار شد.

وی ادامه داد: اعضای کمیته فنی در پایان این مسابقات اسامی نفرات مورد نظر خود را به خادم مدیر تیمهای ملی و امور فنی اعلام کردند و از طرفی در بعضی اوزان هم پیشنهاد دادند تا با توجه به نرسیدن به جمع بندی در مورد فرد یا افرادی خاص آزادکاران مورد نظر در اردوی زیر نظر کادر فنی باشند تا بهترین ها برای حضور در جام تختی انتخاب شوند.

دارنده مدال برنز جهان اظهار داشت: در این رقابتها چهره ای شاخصی دیده نشد و سطح مسابقات بالانبود و تنها چهره هایی مانند رحیمی در وزن 84 کیلوگرم و احمدی در وزن 60 کیلوگرم پس از مدتی مصدومیت بازگشت خوبی به میادین داشتند.

وی تاکید کرد: کمیته فنی نظرات خود را به مدیریت تیمهای ملی اعلام کرده است و در صورت تایید خادم آزادکاران مورد نظر در این مسابقات به اردوی تیم ملی که از روز پنجشنبه در تهران آغاز شده است، دعوت می شوند.

دارنده مدال نقره المپیک آتن در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر علاوه بر حضور در جام تختی دغدغه کادر فنی کسب سه سهمیه باقی مانده المپیک در رقابتهای گزینشی قاره آسیا در قزاقستان در فروردین ماه و در اوزان 60، 84 و 120 کیلوگرم است که در سنگین وزن با حضور چهره هایی نظیر "آرتور تایمازوف" ازبکستانی کار سختی پیش رو داریم.

رقابتهای بین المللی جایزه بزرگ جام جهان پهلوان تختی روزهای 19 تا 21 اسفندماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار خواهد شد.