شورو نشاط نهمین بهار مجلس در آستانه بهار 91

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت پنج روزاز زمان تبلیغات حال و هوای البرز تغییر زیادی کرده و شور ونشاط نهمین بهار مجلس شورای اسلامی به شور ونشاط نوروز 91 گره خورده تا سرمای زمستان زدوده و بهار زودتر از همیشه میهمان البرز و البرزیان شود.

این روزها هر کجا که پای می گذاری تنور انتخابات داغ و شور وحرارت مردم برای انتخابی دیگر و حماسه آفرینی دیگر به چشم می خورد و شور و نشاط مردم در تعامل و در این ارزش گذاردن به حضور انها در نظام مقدس جمهوری اسلامی نمایان است.

نظامی که پایه و بنیان خود را بر خواست مردم بنا نهاده و اقتدار و دوام خود را در گرو شوق حضور ومیزان رای ملت نهاده است بی شک چنین شور و نشاط و گرمای قابل حسی را از مردم انتظار داشته و چه زیباست نظاره لبیک مردم به این ارزش نهادن نظام در این روزها.

کنکاش مردم برای انتخابی آگاهانه و حضوری همراه با شعور سیاسی ستودنی است، وقتی می بینی و می شنوی که پا به سن گذاشته ای در حال تحقیق و پرس و جو درباره اهداف و برنامه های کاندیدای این دوره است و کودکی با اشاره به بنرهای تبلیغاتی از همراه خود می پرسد که او کیست و می خواهد چه کند، اوج باور مردم از اعتماد نظام به آنها و اعتقاد راسخ آنها به اهمیت و بایدی حضور به وضوح دیده می شود.

این روزها اوج وحدت و همدلی مردم را نظاره گر هستیم و باز به این باور می رسیم که مردم ایران همواره در صحنه های حماسی دوشادوش هم افتخار آفرین بوده و با اعتماد به یکدیگر تنها شور حضور را رقم زده فارغ از اینکه هریک به کدام کاندیدا رای خواهد داد.

حال و هوای این روزهای البرز مانند همه استانهای دیگر کشور پر انرژی و سرشار از شور زندگی و امید به آینده است، شعارها و اهداف و برنامه های کاندیدای البرز، همه، بارقه های امید و نشاط را دل مردم زنده کرده و نوید بخش آینده ای آباد و همراه با توسعه روزافزون برای استان است.

شورو نشاط در البرز از آن جهت شاید بیشتر از استانهای دیگر باشد که البرز و البرزیان به استقبال تجربه اولین انتخابات پس از استان شدن می روند، امری که بی شک دلبستگی و وابستگی البرزیان به این کهن بوم را را دوچندان کرده و بیشتر آنها را نگران و متوجه آینده استان نوپای خود می کند.

کاندیدای البرز نیز به این مهم واقف بوده و میزان مشارکت 117 نفری در استان در مرحله ثبت نام برای ورود به عرصه خدمتگزاری گواه این مطلب است هرچند که هشت نفر از انها در مراحل اولیه از ادامه راه منصرف شدند.

رقابت های کاندیدای البرز با 74 نفر ادامه دارد و هریک تلاش دارند تا با شناخت صحیح از نیازها و خواست های همشهریان خود و ارائه راهکارهای نوین برای رفع معضلات استان تازه متولد البرز، در دل مردم جای باز کرده و آنها را متقاعد کنند که در صحنه انتخاب برگزیده، خود باشند.

البته در این میان برخی نام آشناتر بوده و این امر سبب شده در دیوار شهر بیشتر با نام آنها خو بگیرد و در این اثنا حرکات خود جوش مردمی از قبیل نصب وپوسترها و عکس های آنها به اتومبیل های خود ویا شیشه مغازه های خود نیز بیشتر به آنها اختصاص یافته است.

یکی از کاندیدا افق بهار البرز را شعار خود قرار داده و سعی دارد به جامعه القا کند که تلاش برای رقم زدن آینده ای پر طراوت همچون بهار برای البرز بوده و با شناخت از توانمندیهای خود افق این بهار را نظاره گر است.

دیگری خود را تنها کاندیدای یک جبهه نام آشنا می داند و در سایه حمایت آن جبهه سعی در جذب حداکثر ارا دارد.

یکی از کاندیدای کرج در شعار خود قید کرده است که با کریمان کارها دشوار نیست و مقابله با ناتوی فرهنگی، احیای سنت امر به معروف و نهی از منکر، توجه ویژه به نقش مردم در توسعه، ضرورت احقاق حقوق متقابل مردم و دولت را از مهمترین اهداف برنامه های خود اعلام کرده است.

ساده زیست درد آشنا، خدمت در سایه ولایت، خدمت در سایه دیانت، خدمت در سایه شجاعت، خدمت در سایه درایت شعار یکی دیگر از کاندیدای کرج است که خود را متن جامعه دانسته و سعی دارد نیازها و خواست های قشر متوسط جامعه را پاسخگو باشد.

تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای صحیح قوانین و عملکرد مسئولین، کمک به شکوفائی علم و اندیشه، خرد گرایی و قانون مداری با تصویب قوانین مرتبط و سعی در احیاء روحیه نقادی و شور و نشاط در سطح قوه مقننه به پشتوانه رای قاطع مردمی و با استعانت از آموزه های دینی اخلاقی و قانونی نیز از اهداف و برنامه های یکی دیگر از کاندیدای کرج در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که با شعار به عمل کار بر آید پا به صحنه رقابت انتخابات گذاشته است.

حوزه ساوجبلاغ البرز نیز به دور از شور و نشاط و هیاهوی انتخاباتی نبوده و رقابت 13 کاندیدای انتخابات مجلس در آن واضح و مشهود است.

نماینده فعلی ساوجبلاغ و یکی دیگر از کاندیدای این حوزه که نام او در لیست دو جبهه نام آشنای سیاسی( اصولگرایان و پایداری) به عنوان کاندیدای تحت حمایت این دو جبهه قید شده شاید بیشتر از کاندیدای دیگر این حوزه گوی رقابت تبلیغاتی را ربوده و بیشترنام آنها به چشم می آید.

روزشمار انتخاباتی البرز همگام با سراسر کشور با شورو نشاط رقم خورده هر روز که می گذرد نوید حضور گسترده همراه با آگاهی و شعور سیاسی بالا به گوش می رسد.

996 شعبه اخذ رای در استان البرز حضور خواهد داشت که از این تعداد 746 شعبه به شهرستان کرج و مابقی به حوزه ساوجبلاغ مربوط می شود.

انتخابات مجلس شورای نهم همزمان با سراسر کشور 12 اسفندماه برگزار خواهد شد.