کاندیداها از حرکت‌ های غیرقانونی برای تبلیغات پرهیز کنند

مجتبی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 280 نفر اعم از بازرس، ناظر و عوامل اجرایی کار برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بخش زرآباد را بر عهده دارند.

وی گفت: 16 شعبه اخذ رای شامل دو شعبه ثابت در مرکز شهر و 14 شعبه سیار در این بخش آرای مردم را جمع آوری می کنند.

وی افزود: هفت هزار و 500 نفر در این بخش واجد شرایط رای دادن در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

بخشدار زرآباد بیان داشت: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند در بخش زرآباد فراهم شده است.

وی گفت: باید رعایت اصل بی طرفی در انتخابات، فراگیری روند قانونی، اعمال دقت در رای گیری و صیانت از آرای مردم از سوی دستاندرکاران برگزاری انتخابات رعایت شود.

وی افزود: بدون هیچگونه تعصبات قومی یا مذهبی باید شرایط حضور حداکثری مردم را در پای صندوق ‌های اخذ رای فراهم کرد.

شجاعی افزود: دشمن در تلاش است تا از میزان مشارکت مردم در انتخابات کاسته شود در حالی که حضور گسترده مردم در پای صندوق ‌های رای ترفندها و توطئه ‌های آنان را یکبار دیگر نقش بر آب خواهد کرد.

حوزه فرعی بخش زرآباد زیر نظر حوزه اصلی شهرستان چابهار و در کنار شهرستان های نیکشهر و کنارک است.

48 نامزد در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان تایید صلاحیت شدند.

استان سیستان و بلوچستان دارای 14 شهرستان، شش حوزه انتخابیه اصلی وهشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.