340 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه ایرانشهر پیش بینی شده است

رحمدل بامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود شش هزار نفر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه این شهرستان فعالیت دارند.

وی گفت: شرایط برای برگزاری انتخابات سالم و حضور گسترده مردم در شهرستان ایرانشهر به عنوان بزرگترین حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان مهیاست و وظیفه ما به عنوان مجریان انتخابات اجرای قانون، عدالت و تلاش برای مشارکت حداکثری بر طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: آموزش‌ های لازم برای برگزاری انتخابات در حوزه‌ های مختلف انجام شده و تمام نمایندگان فرماندار و اعضای شعب در مرکز شهرستان و حوزه ‌های فرعی تحت آموزش‌ های لازم قرار گرفته‌ اند.

فرماندار ایرانشهر بیان داشت: تمام فعالیت ‌ها و تلاش ‌های مسئولان در پست‌ های مختلف باید در زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات صورت پذیرد.

وی گفت: 9 نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ایرانشهر به رقابت می ‌پردازند.

48 نامزد در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان تایید صلاحیت شدند.