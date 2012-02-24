340 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه ایرانشهر پیش بینی شده است

رحمدل بامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود شش هزار نفر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه این شهرستان فعالیت دارند.
وی گفت: شرایط برای برگزاری انتخابات سالم و حضور گسترده مردم در شهرستان ایرانشهر به عنوان بزرگترین حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان مهیاست و وظیفه ما به عنوان مجریان انتخابات اجرای قانون، عدالت و تلاش برای مشارکت حداکثری بر طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب است.
وی افزود: آموزش های لازم برای برگزاری انتخابات در حوزه های مختلف انجام شده و تمام نمایندگان فرماندار و اعضای شعب در مرکز شهرستان و حوزه های فرعی تحت آموزش های لازم قرار گرفته اند.
فرماندار ایرانشهر بیان داشت: تمام فعالیت ها و تلاش های مسئولان در پست های مختلف باید در زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات صورت پذیرد.
وی گفت: 9 نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ایرانشهر به رقابت می پردازند.
48 نامزد در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان تایید صلاحیت شدند.
استان سیستان و بلوچستان دارای 14 شهرستان، شش حوزه انتخابیه اصلی و هشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.
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