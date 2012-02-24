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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۰۵

بامری در گفتگو با مهر:

340 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه ایرانشهر پیش بینی شده است

340 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه ایرانشهر پیش بینی شده است

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار ایرانشهر گفت: 340 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم حوزه انتخابیه ایرانشهر شامل شهرستان های ایرانشهر، دلگان، سرباز و بخش های بنت، فنوج، لاشار و آشار نیکشهر پیش بینی شده است.

رحمدل بامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود شش هزار نفر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه این شهرستان فعالیت دارند.

وی گفت: شرایط برای برگزاری انتخابات سالم و حضور گسترده مردم در شهرستان ایرانشهر به عنوان بزرگترین حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان مهیاست و وظیفه ما به عنوان مجریان انتخابات اجرای قانون، عدالت و تلاش برای مشارکت حداکثری بر طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: آموزش‌ های لازم برای برگزاری انتخابات در حوزه‌ های مختلف انجام شده و تمام نمایندگان فرماندار و اعضای شعب در مرکز شهرستان و حوزه ‌های فرعی تحت آموزش‌ های لازم قرار گرفته‌ اند.

فرماندار ایرانشهر بیان داشت: تمام فعالیت ‌ها و تلاش ‌های مسئولان در پست‌ های مختلف باید در زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات صورت پذیرد.

وی گفت: 9 نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ایرانشهر به رقابت می ‌پردازند.

48 نامزد در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان تایید صلاحیت شدند.

استان سیستان و بلوچستان دارای 14 شهرستان، شش حوزه انتخابیه اصلی و هشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 1542037

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