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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۰۳

سندگل در گفتگو با مهر:

صید خارج فصل میش ماهی توسط صیادان سیستان و بلوچستان انجام شد

صید خارج فصل میش ماهی توسط صیادان سیستان و بلوچستان انجام شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: صیادان استان موفق به صید انبوه گله میش ماهی در خارج از فصل شدند.

غلامرضا سندگل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پنج فروند شناور لنج صیای کوچک استان در حوالی بندر صیادی کلات موفق به صید 23 تن و 310 کیلوگرم میش ماهی در طی نیمه دوم بهمن ماه سالجاری شدند.

وی گفت: از آنجاییکه فصل صید میش ماهی در بازه زمانی اردیبهشت تا پایان تیرماه است لذا صید ماهی مذکور آن هم در حد انبوه 23 تن و 310 کیلوگرم در بهمن ماه، امری غیرمنتظره در سوابق صید و صیادی منطقه محسوب می شود که خوشبختانه درآمد خوبی از نظر فروش گوشت و کیسه شنا (شش میلیارد و 500 میلیون ریال) نصیب صیادان سخت کوش استان نموده است.

وی افزود: صید میش ماهی بعلت داشتن کیسه شنا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و از محصولات صادراتی با ارزش استان سیستان و بلوچستان تلقی می شود.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان بیان داشت: این محصول در خارج از کشور تبدیل به فرآورده های پزشکی و دارویی می شود.

وی گفت: در سال گذشته حدود 20 تن کیسه مذکور صادر شده است.

کد مطلب 1542038

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