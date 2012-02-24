به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای آخر سال بیشتر خانواده‌ها به امر خانه تکانی می‌پردازند و در واقع خانه‌تکانی یکی از آیین‌های نوروزی است که بیشتر خانواده‌های ایرانی به آن پایبندند.



برخی از خانواده‌ها در ایام روزهای آخر سال با گیری و شستشوی وسایل منزل سعی می‌کنند تا محیط زندگی خود را برای رسیدن سالی جدید تغییر دهند، که در این میان ممکن است تعدادی از وسائل غیر ضرور خود را جمع و در انبار منزل انباشته کنند که البته ممکن این وسایل برای دیگرانی که از امکانات کمتری برخوردار هستند قابل استفاده باشد.



در کتاب تحف العقول، صفحه 30 روایتی از پیامبر اکرم(ص) می‌خوانیم که فرمودند خوشا به حال کسانی که هر چه زیادی دارند، در راه خدا به دیگران می‌دهند که شاید بتوان این روایت را فلسفه اجرای طرح هبه در کشور دانست.



در این خانه تکانی‌ها که شهروندان به نوسازی و بازسازی درون خانه خود می‌پردازند و گاهی در نقل مکان‌ها، دوست دارند وسائلی را که مورد نیاز ضروری خانه نیست و هم چنان قابل استفاده است را به دست کسی برسانند که از آن استفاده کند که شهرداری این امکان را فراهم کرده است.

طرح معنوی هبه در قم همزمان با روز مهرورزی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم و با مشارکت سازمان بهزیستی استان و به منظور جمع آوری لوازم خانگی غیر ضرور خانواده‌ها و رساندن آن بدست نیازمندان آغاز شد.



بر اساس طرح که به طرح هبه معروف شده و به نوعی زمینه ساز مشارکت معنوی شهروندان خواهد بود، خانواده‌‌ها در صورت تمایل می‌توانند در خانه تکانی‌های شب عید وسائلی را که مورد نیاز و ضروری آنها نیست و همچنان قابل استفاده است را به افراد نیازمند برسانند.



مزایای اجرای طرح هبه



جلوگیری از انباشت ضایعات و صدمه خوردن کالا‌ها، جلوگیری از راکد ماندن سرمایه بلا استفاده در خانه، افزایش فضای مفید در انبار‌ها، اتاق‌ها، کمد‌ها و کابینتهای منزل، کاهش اقلام سرگردان در فضای خانه، در دسترس بودن اقلام مورد نیاز به راحتی و در کمترین زمان و جلوگیری از مفقودشدن آنها، جلوگیری از خریدهای اضافی و غیر ضروری و همچنین ایجاد فرهنگ صرفه جویی و کاهش هزینه را می‌توان از مهم‌ترین آثار اجرایی این طرح اشاره کرد.



مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریج اجرای این طرح در قم با بیان اینکه طرح هبه در سالهای گذشته در شهرهای بزرگ همانند تهران اجرا شده و آثار خوبی نیز داشته است افزود: در اجرای این طرح اولویت اول با وسایل خانگی که قابلیت تعمیر داشته باشد است، که در این راستا سازمان بازیافت و پسماند شهرداری قم آمادگی دارد تا در صورت تماس همشهریان با اعزام اکیپ‌هایی این وسایل را جمع آوری کند.



سامانه 137 پل ارتباطی شهرواندان با سازمان پسماند برای اعلام اقلام غیر ضرور



سید عبدالله میرابراهیمی با بیان اینکه شهروندان می‌توانند برای جمع آوری وسائل غیر ضرور خود با سامانه 137 تماس بگیرند افزود: با هماهنگی که با بهزیستی قم صورت گرفته، این وسائل بعد از جمع آوری از منازل شهروندان به انبار سازمان بهزیستی منتقل می‌شود و بعد از ساماندهی و انجام تعمیرات مورد نیاز به دست نیازمندان خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت عنوان کرد: مردم نوع دوست استان قم می‌توانند لوازم خانگی مازاد و انواع البسه نو و قابل استفاده خود را در این طرح به دست نیازمندان رسانده و علاوه بر اجر معنوی، با ادامه چرخه مصرف این اقلام به حفظ محیط زیست نیز کمک کنند.



مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم اضافه کرد: جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، ناوگانی با آرم و علایم سازمان مدیریت پسماند و همچنین پرسنل ملبس به لباس فرم مخصوص، به درب منزل یا محل کار تماس گیرندگان مراجعه و پس از تحویل گرفتن اجناس، نسبت به پر نمودن فرم و ارائه یک برگ از آن به اهدا کننده اقدام خواهند کرد.



وی همچنین عنوان کرد: شهروندان می‌توانند با دریافت کد رهگیری وسیله‌ای که اهدا می‌کنند در آینده از نحوه در اختیار قرار دادن آن وسائل به نیازمندان مطلع شوند.



میرابراهیمی در خصوص جمع آوری انواع لباس و پوشاک نیز گفت: اپراتورهای سامانه 137 در ابتدا از شهروندان در خصوص نو و یا غیر قابل استفاده بودن لباس به لحاظ در نظر گرفتن شرایط بهداشتی سوال می‌کنند که اگر شهروندی اعلام کند که لباس‌ها نو بوده پس از بررسی‌های لازم، پوشاک نیز جمع آوری می‌شوند.



وی از شهروندان خواست تا به منظور حفظ شأن نیازمندان از اهدای اقلام مستعمل و غیر قابل استفاده اجتناب کنند.