به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، صبح چهارشنبه در ابتدای درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با بیان اینکه از فردا تبلیغات انتخابات شروع خواهد شد تأکید کرد: انتخابات بسیار مهم و حساس است و مردم همان طور که در 22 بهمن دشمن را ناکام کردند در این آزمون هم باید دشمن را نا امید کنند زیرا دشمن دنبال ایجاد اختلاف و نابسامانی در جامعه است.



وی با بیان اینکه در کشور تورم و گرانی و ... وجود دارد، اظهار داشت: به ما می‌گویند چرا نمی‌گویید این مشکلات وجود دارد؛ ما گفته‌ایم و می‌گوئیم که تورم و گرانی برای درس و تحصیل فرزندان و درمان مردم و ... مشکلات زیادی ایجاد کرده است ولی با این وجود مردم هر جا احساس کنند باید حضور داشته باشند، حاضر می‌شوند.



حضور باشکوه مردم عزای دشمن است



استاد برجسته حوزه با بیان اینکه دشمن به دنبال این است که در درون نظام اختلاف ایجاد کند و حضور مردم را کمرنگ نشان دهد، تاکید کرد: حضور باشکوه مردم و آرامش در فضای انتخاباتی روز عزای دشمن است.



وی با تاکید بر پرهیز رقبا از تخریب یکدیگر اضافه کرد: کاندیداها باید سه چیز را رعایت کنند، اول اینکه یکدیگر را تخریب نکنند؛ اگر فردی توسط شورای نگهبان تایید شد و فرد دیگری او را تخریب کرد به معنای قبول نداشتن شورای نگهبان است.



آیت الله مکارم با بیان اینکه رقبات به معنای یقه یکدیگر را گرفتن نیست تصریح کرد: کسانی که دیگران را تخریب کرده‌اند عاقبت گرفتار می‌شوند و گرفتار تخریب‌های بدتر خواهند شد و این تخریب‌ها بی‌تقوایی است و مردم هم نمی‌بخشند.



وی تاکید کرد: اگر کسانی بخواهند با پول و تبلیغات اسرافکارانه رأی بخرند این هم بی تقوایی است و مردم هم می‌فهمند و می‌گویند مگر حقوق چهار سال مجلس چقدر است که شخصی 500 میلیون تومان هزینه می‌کند تا کمتر از صد میلیون تومان گیرش بیاید.



این مرجع تقلید تأکید کرد: کسی که این پولها را خرج کند معلوم است کیسه‌ای برای مسائل دیگر دوخته است و خرج‌های بی‌حساب و کتاب مردم را به شک می‌اندازد و به این بی تقوایی رأی نمی‌دهند.



وی دادن قول‌های بی حساب و کتاب و دروغ را بی تقوایی دانست و اظهار داشت: مردم وقتی ببینند فردی وعده های توخالی می‌دهد می‌دانند بی تقواست و به او رأی نمی‌دهند.



نتیجه یقین آرامش است



آیت الله مکارم در بخش دیگری از سخنانان خود به مراتب یقین اشاره کرد و گفت: هرقدر مرتبه یقین انسان بالا رود توکل او به خداوند و اعتمادش بیشتر می‌شود و خدا را مراقب خود می‌داند.



وی نتیجه این یقین را آرامش دانست و بیان داشت: عمل خالص و مطالعه در خلقت و آثار خداوند دو راه برای افزایش یقین است.