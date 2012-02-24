مرزهای سیستان و بلوچستان برای توسعه ترانزیت نیازمند مدیریت واحد است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در دیدار با رئیس کل گمرک کشور اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به نیازهای موجود چندین سازمان و دستگاه دولتی در مرزها و سایر بازارچه های مرزی استان مستقر شده اند و هر کدام باید وظیفه قانونی خود را انجام دهند که گاهی اوقات نحوه عملکرد آنان باعث بروز مشکلات و ناهماهنگی می شود.

وی گفت: وجود نماینده تمام سازمان ها و دستگاه های دولتی در مبادی رسمی مرز و سایر بازارچه های مرزی استان یک امر لازم و ضروری است ولی باید در نهایت یک فرد تصمیم گیر باشد تا از بروز مشکلات و ناهماهنگی های مختلف در راستای تسهیل کار تجار، بازرگانان و مرزنشینان جلوگیری کرد.

وی با اشاره به لزوم اعمال مدیریت واحد و یکپارچه در مرزهای سیستان و بلوچستان برای تسهیل در امر واردات دام زنده افزود: انتظار می رود که با توجه به نظر مساعد رئیس جمهوری این مهم هرچه سریعتر و در کمترین زمان ممکن اجرایی شود تا از بروز ناهماهنگی بیشتری در این بخش جلوگیری شود.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: تجارت مرزی نقش مهمی در محرومیت زدایی مناطق مرزی این خطه دارد که همگان باید در راستای توسعه این فعالیت با هم همدل و هماهنگ باشند.

وی واردات دام را فرصت ارزنده ای برای سیستان و بلوچستان برشمرد و گفت: دولت هیچ محدودیتی برای واردات دام از مرزهای این استان در نظر نگرفته و دستگاه ها مربوطه باید نهایت تلاش خود را برای تحقق این امر بکار برند.

وی افزود: در راستای مصوبه دولت هر کس توانایی واردات دام را دارد می تواند با طی مراحل اداری از این فرصت استفاده کند.

آزاد اظهار داشت: تهیه گوشت مورد نیاز کشور فرصت مناسبی است که مردم و مسئولان باید دست در دست هم از این فرصت ارزنده و ارزشمند نهایت استفاده را داشته باشند.

وی با اشاره به موقعیت ارزنده مرز در استان، گفت: باید با برنامه ریزی بتوان در راستای توسعه استان و افزایش درآمدها مردم از آن استفاده کرد.

وی با تشریح موقعیت مرز افزود: داشتن مرز مشترک با کشورهای خارجی برای هر منطقه ای می تواند عامل فرصت به ویژه در زمینه اقتصادی باشد و از نظر هجمه فرهنگی و پدیده قاچاق نیز می تواند تهدید محسوب شود.

استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر این که باید نگاه به مرز مثبت باشد، بیان داشت: قاچاق کالا در این خطه به اندازه ای نیست که نگرانی هایی را باعث شود.

در این دیدار عباس معمار نژاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به تشریح برنامه ها و خدمات گمرک در مرزهای استان پرداخت.