عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

*خاورمیانه
- حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد.
- "کوفی عنان" دبیرکل سابق سازمان ملل متحد به عنوان نماینده ویژه این سازمان و اتحادیه عرب در سوریه تعیین شد.
- اخوان المسلمین اردن درباره پیامدهای اقدامات هتاکانه رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی به این رژیم هشدار داد.
- نیروهای امنیتی تونس با گروههای سلفی که سعی در ورود به یک مرکز امنیتی در جندویه در شمال غرب تونس داشتند درگیر شدند.
- "عصمت بلماظ" وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد: آنکارا صد فروند جنگنده اف 35 به ارزش 16 میلیارد دلار از آمریکا می خرد.
*آفریقا
- "راشد الغنوشی" رئیس حزب النهضه تونس یکی از شرایط میزبانی کشورش در نشست موسوم به دوستان سوریه را عدم دخالت نظامی در سوریه توصیف کرد.
- سازمان ملل متحد درباره سرنوشت زندانیان دربند انقلابیون لیبی هشدار داد.
*آمریکا
- به علت بارش شدید بارانهای موسمی در بولیوی، حالت فوق العاده اعلام شد.
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