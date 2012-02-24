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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل رسانه ها به شرح زیر است.

*خاورمیانه

- حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد.

- "کوفی عنان" دبیرکل سابق سازمان ملل متحد به عنوان نماینده ویژه این سازمان و اتحادیه عرب در سوریه تعیین شد.

- اخوان المسلمین اردن درباره پیامدهای اقدامات هتاکانه رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی به این رژیم هشدار داد.

- نیروهای امنیتی تونس با گروههای سلفی که سعی در ورود به یک مرکز امنیتی در جندویه در شمال غرب تونس داشتند درگیر شدند.

- "عصمت بلماظ" وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد: آنکارا صد فروند جنگنده اف 35 به ارزش 16 میلیارد دلار از آمریکا می خرد.

*آفریقا

- "راشد الغنوشی" رئیس حزب النهضه تونس یکی از شرایط میزبانی کشورش در نشست موسوم به  دوستان سوریه را عدم دخالت نظامی در سوریه توصیف کرد.

- سازمان ملل متحد درباره سرنوشت زندانیان دربند انقلابیون لیبی هشدار داد.

*آمریکا

- به علت بارش شدید بارانهای موسمی در بولیوی، حالت فوق العاده اعلام شد.

کد مطلب 1542044

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