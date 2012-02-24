جریان غیر اصولگرا بر طبل مشارکت حداقلی در انتخابات می کوبد / لزوم بصیرت افزایی در انتخاب افراد اصلح

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الله کرم شب گذشته در نشست " واکاوی علل و عوامل موثر در انتخابات حداکثری " در مسجد بادی الله رشت اظهارداشت: این جریان همچنان که در دوران فتنه همسویی هایی با دشمن خارجی داشت هم اکنون نیز رویکرد مشارکت حداقلی درانتخابات به نفع آنان را خواستار است.

وی همچنین با بیان اینکه امانت همان امامت است، عنوان کرد: امامت و ولایت را که جامعه کنونی به رهبر معظم انقلاب سپرده است، مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس باید ولایتمدار و امانت باشند و در چار چوب امامت و ولایت فعالیت کنند.

رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله کشورگفت: امانت دو نوع شامل امانت ظاهری و باطنی است.

وی در ادامه با تشریح و تبیین دو جریان اصولگرا و غیر اصولگرا در کشور به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه " حفظ نظام از اوجب واجبات است " و " میزان رای ملت " اشاره کرد و افزود: این سخنان گهربار دو اصل هویتی و استراتژیک را برای آحاد مردم به وجود می آورد.

الله کرم با اعلام اینکه دو اصل هویتی دین و مردم هستند، اظهارداشت: در جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی به عنوان یک مدل این دو مولفه اهمیت هویتی دارند یعنی اسلام بدون مردم بالفعل نمی شود و مردم هم بدون اسلام جهت یابی صحیح را پیدا نمی کنند و به انحراف کشیده می شوند.

وی با اشاره به اینکه دو اصل راهبردی شامل رای حداکثری و دین حداکثری است، افزود: اگر حضور مردم در پای صندوق های رای بالای 50 درصد باشد، کشور مصون از دشمن خارجی و حتی داخلی خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله کشورعنوان کرد: امام و رهبری همواره بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید دارند و همواره رقابت به شکلی بوده که جریان غیر اصولگرا هم توانسته اند در صف بندی سیاسی حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: اینطور نیست که شورای نگهبان یکسری افراد را تائید کرده به منزله این است که هرکدام از این افراد به داخل مجلس یا به ساختار سیاسی کشور وارد شوند، فرقی ندارد.

الله کرم بر لزوم دقت در انتخاب افراد تاکید کرد و گفت: چرا که انتخابات حداکثری نیازمند حضور همه گروه های سیاسی است همانند این دوره که بیش از 70 درصد نامزدها تائید صلاحیت شده اند و عمده رد صلاحیت ها به دلیل کمبود مدارک افراد بوده است.

وی افزود: اصل نخست استراتژیک این است که رای حداکثری، نظام را مصون از حمله دشمن و امنیت کشور را نسبت به جریان انحرافی داخلی و خارجی حفظ می کند.

رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله اظهارداشت: اصل دوم استراتژیک دین حداکثری است که مردم را از انحراف و فتنه باز می دارد.

وی گفت: اصلاح طلبان به دین حداقلی قائل هستند چرا که در چارچوب دمکراسی آنچه که موانع دمکراسی است بپذیرند و اسلام را با آن همسو قرار دهند.

الله کرم افزود: دین حداقلی یعنی همسو سازی اسلام با دمکراسی در حالیکه دین حداکثری همسوسازی دمکراسی با دین و برتری دین با مناسبات دمکراتیک است.

وی اظهار داشت: در این میان جریان غیر اصولگرا بیشتر وارد انتخابات که می شد معتقد بود مشارکت حداکثری و آمدن رای خاکستری به صحنه، آنها پیروز میدان هستند.

رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله کشور یادآورشد: از آنجائیکه در فتنه سال 88 این مشارکت حداکثری شکل گرفت بطوری که تمامی جریانهای خاکستری به صحنه انتخابات آمدند اما وقتی جریان فتنه با عدم رویکرد مردم رو به رو شد، هم اکنون بر طبل مشارکت حداقلی می کوبد.