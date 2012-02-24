تندروها نباید وارد مجلس شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری در همایش جبهه حامیان ولایت که با حضور کاندیداهای فهرست انتخاباتی این جبهه در حسینیه فاطمیون برگزار شد با اشاره به فلسفه تشکیل مجلس گفت: مجلس به منظور اجرای دقیق قانون و سرکشیهای برنهادها و دستگاههای اجرایی تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه یک نماینده خوب باید در یکی از رشتههای مورد نیاز جامعه تخصص داشته باشد، اظهار داشت: اگر یک نماینده مجلس به کمک کانونهای قدرت و ثروت وارد مجلس شود دیگر نمیتواند در مقابل تخلفات دستگاههای اجرایی بایستد زیرا وی به وسیله سرمایهداران وارد مجلس شده است و باید خواستههای آنها را برآورده کنند.
مطهری با بیان اینکه مردم باید در انتخاب کاندیدای اصلح دقت کنند، گفت: مردم باید در حضور در صحنه انتخابات با بصیرت رأی دهند و با تحقیق کاندیداهایی را شناسایی کنند که اهل برنامه باشند.
عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به اینکه با تمهیدات ولایتفقیه و روحانیت انقلاب اسلامی دچار مشکل نمیشود، گفت: منحرفکردن این انقلاب کار مشکلی است ولی همه باید به وظایف خود درست عمل کنند.
مطهری با بیان اینکه یک نماینده باید دید درست نسبت به وظیفه خود داشته باشد، گفت: دید درست یک نماینده میتواند کشور را به سمت عقلانیت و اعتدال ببرد و اجازه نمیدهد که مسیر کشور منحرف شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان تاکید کرد: نباید کاری کنیم که تندروها وارد مجلس شوند و انقلابی درست کنند که 5 نفر در داخل آن قرار می گیرند و بقیه مردودین و ساکتین فتنه خطاب می شوند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: نباید کاری کنیم که تندروها وارد مجلس شوند و انقلابی درست کنند که 5 نفر در داخل آن قرار می گیرند و بقیه مردودین و ساکتین فتنه خطاب می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری در همایش جبهه حامیان ولایت که با حضور کاندیداهای فهرست انتخاباتی این جبهه در حسینیه فاطمیون برگزار شد با اشاره به فلسفه تشکیل مجلس گفت: مجلس به منظور اجرای دقیق قانون و سرکشیهای برنهادها و دستگاههای اجرایی تشکیل شده است.
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