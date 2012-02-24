ترافیک همچنان بروجردیها را آزار می دهد/ طرحی که به تاریخ پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، حدود سه ماه قبل بود که اجرای طرح ترافیکی در شهر بروجرد موجی از انتقادات را به دنبال داشت به گونه ای که بسیاری از رانندگان، مردم و حتی مسئولان نیز نسبت به کارشناسی نبودن این طرح انتقاداتی را مطرح کردند.

این طرح که دارای نواقصی بود در هنگام اجرا با مشکلاتی مواجه شد تا در نهایت شورای ترافیک شهرستان بروجرد در مدت کوتاهی اجرای آن را متوقف کند و در جلسه فوق العاده ای که در این زمینه تشکیل شد قرار بر این شد که مشاور ظرف مدت کوتاهی نواقص این طرح را رفع و دوباره به شورای ترافیک شهرستان ارائه دهد.

این در حالیست که همچنان بروجرد با چالش ترافیک در محورهایی چون میدان رازان، خیابان صفا، میدان صفا، خیابان بحرالعلوم و ...مواجه است به طوریکه این معضل طی یکی دو روز اخیر با آغاز تبلیغات انتخاباتی شدت گرفته است.

عکس تزئینی است

آنچه مسلم است این است که اجرای طرح های ترافیکی در هر شهری بسته به نیازها ضرورتی انکارناپذیر است که باید متولیان امر در راستای رفاه هرچه بیشتر مردم و رانندگان اجرای طرح های ترافیکی کارشناسی شده را در دستور کار قرار دهند.

از طرف دیگر کارشناسان و مدیران شهری باید این نکته را همواره مد نظر داشته باشند که تغییر رفتار و جایگزین کردن رفتارهای جدید ترافیکی نیازمند صرف زمان و فراهم کردن زیرساخت ها است.

توقف طرح های ترافیکی در بروجرد به بهانه اعتراضات مردمی به نظر می رسد تنها پاک کردن صورت مسئله است چرا که خود مردم نیز علاقمند هستند طرحهای ترافیکی با نگاه کارشناسی به منظور رفع مشکل ترافیک شهر بروجرد در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

بررسی ها نشان می دهد که در شکست طرح ترافیکی قبلی شهر بروجرد چندین مسئله موثر بود.

اول اینکه اجرای این طرح از قبل به مردم اطلاع رسانی نشده بود و شهرداری و شورای شهر بدون آنکه طرح را به تصویب برسانند آن را در بروجرد به طور آزمایشی به اجرا در آورده بودند. همین عامل موجب شده بود که مردم در برخورد با این طرح ترافیکی دچار سردرگمی شوند.

از طرف دیگر عدم وجود زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح ترافیکی موجب شده بود که بار اصلی این طرح بر روی دوش مردم با اضافه شدن کرایه ها و رانندگان با افزایش مصرف سوخت قرار گیرد.

همچنین اجرای اینگونه طرحهای ترافیکی باید با توجه به ساختار فیزیکی خیابانها و ظرفیت موجود صورت بگیرد که در این طرح توجه کمتری به این موضوع شده است.

به هر روی همه این عوامل دست به دست هم داد تا صدای رانندگان، مردم و برخی از مسئولین شهر بروجرد در اعتراض به این طرح غیرکارشناسی بلند شود و در نهایت طرح ترافیکی بروجرد عقیم باقی بماند.

اینکه شهر بروجرد با معضل ترافیک در برخی محورها مواجه است غیرقابل انکار است ولی قرار نیست این مشکل با اجرای طرح های غیرکارشناسی مضاعف شود.

از طرف دیگر متولیان امور شهری باید برای رفع مشکل ترافیک بروجرد اجرای طرح های ترافیکی با پشتوانه کارشناسی را در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در دستور کار قرار دهند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح ترافیکی بروجرد گفت: اجرای طرح ترافیک بروجرد تا تصویب نهایی و اجرای زیر ساختها متوقف شده است.

سجاد معین ادامه داد: متاسفانه مشکل اصلی ما این است که در اجرای چنین طرح هایی همه افراد در جایگاه کارشناس اظهار نظر می کنند و این یک ایراد است.

وی افزود: هر طرحی تغییر رفتاری را به دنبال دارد و در اجرای اینگونه طرحها مدیران باید مسئول تصمیم گیریها باشند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد بیان داشت: در اجرای طرحها باید از فرافکنی پرهیز شود چرا که با اجرای این طرح تمام مشکلات شناسایی، توان پلیس شهر مشخص و همچنین حساسیتهای مردم نیز در این خصوص انعکاس داده شد.

وی در خصوص آینده طرح ترافیک شهر بروجرد ادامه داد: با این روندی که در پیش است به اجرای دوباره این طرح خوش بین نیستم چون مشاور طرح را هنوز تکمیل نکرده است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد افزود: این درحالیست که مشاور باید هرچه زودتر طرح را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و آن را به شورای ترافیک ارائه دهد تا مراحل قانونی آن طی شود و در مرحله بعدی در شورای ترافیک استان مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

معین ادامه داد: برای اجرای درست این طرح در بروجرد باید تمامی نواقص آن در شورای ترافیک استان رفع شود و طبق قانون مراحل قانونی آن به اجرا در بیاید.

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