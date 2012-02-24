میزبانی نشست سوریه مشروط است/ سلفی ها تونس را به هم ریختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "راشد الغنوشی" رئیس حزب النهضه تونس با اشاره به میزبانی نشست موسوم به دوستان سوریه از سوی کشورش گفت: این اقدام در هماهنگی با اتحادیه عرب و پیامی برای کمک به مردم سوریه است.

وی افزود: تونس به این شرط میزبان نشست موسوم به دوستان سوریه شده است که هیچ تصمیمی در این نشست برای دخالت نظامی در سوریه گرفته نشود.

این درحالی است که یک منبع تونسی ضمن تکذیب اخبار قبلی درباره نقش موثر قطر در برگزاری این نشست مدعی شد: برگزاری این نشست از اول تا آخر بر عهده تونس است و این کشور خود همه کاره این نشست است.

شایان ذکر است نشست موسوم به دوستان سوریه امروز قرار است در تونس بدون حضور روسیه، چین و لبنان برگزار شود. قبلا برخی منابع قطر را تامین کننده هزینه برگزاری و اداره کننده اصلی دانسته بودند.

شاهدان عینی در تونس اعلام کردند: دهها فرد نقابدار سلفی با سنگ و بمبهای آتش زا به یک مرکز امنیتی در شمال غرب تونس حمله کردند.

شاهدان مذکور با اشاره به تدابیر امنیتی از سوی نیروهای امنیتی تونسی بیان کردند: نیروهای امنیتی تلاش کردند که با گاز اشک آور این افراد را متفرق کنند.

این در حالی است که برخی منابع از آتش زدن یک مرکز پلیس در اواخر چهارشنبه گذشته و حمله به یک مرکز دیگر با سلاح سرد، سنگ، چماق و بمبهای آتش زا خبر داده بودند. به گفته این منابع مهاجمان پس از هر حمله به مساجد روی می آورند و بسیاری از مساجد در کنترل آنهاست.

وزارت کشور تونس نیز خبر درگیری میان پلیس و 150 جوان را در اواخر چهارشنبه شب و اوایل پنجشنبه شب تایید کرده بودند.