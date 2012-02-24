شرایط برگزاری انتخابات رایانه ای در آمل فراهم است

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه با هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد با عوامل برگزاری انتخابات مجلس نهم در آملT آمادگی این شهرستان برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایط مطلوبی قرار دارد.



وی افزود: تمهیدات لازم برابر با ماده 11 قانون انتخابات که همه دستگاههای اجرایی را ملزم به تامین رایانه و نیروهای انسانی کرده، انجام شده و امکانات مورد نظر فراهم و در اختیار ستاد انتخابات شهرستان قرار گرفته است.



رئیس ستاد انتخابات آمل، به برگزاری انتخابات رایانه ای در این شهرستان اشاره کرد و گفت: هم اکنون شرایط کامل برای برگزاری انتخابات رایانه ای در آمل فراهم شده است.



اکبرزاده گفت: برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 330 صندوق اخذ رای در شهرستان در نظر گرفته شده که در بخش های مرکزی، دابودشت، لاریجان و امامزاده عبدالله (ع) توزیع خواهد شد.



وی اضافه کرد: برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، حدود 250 هزار نفر در شهرستان آمل واجد شرایط رای دادن بوده که 20 درصد بیشتر از پارسال است.



رئیس ستاد انتخابات آمل، حضور پرشور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را بسیار مهم و تعیین کننده در سرنوشت کشور خواند و گفت: امروز همه دنیا به این انتخابات چشم دوخته و تصور می کنند می تواند نقشه خود را عملی کرده اما در این انتخابات مردم به خوبی پاسخ آنها را خواهند داد.

شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل، یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.