هشدار اخوان المسلمین اردن به صهیونیستها/ اعراب به یاری مسجدالاقصی بشتابند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، گروه اخوان المسلمین اردن با صدور بیانیه ای به اشغالگران قدس درباره پیامدهای هتاکی به مسجد الاقصی هشدار داد.

در این بیانیه ضمن درخواست از کشورهای عربی و اسلامی برای حمایت از بیت المقدس و مسجد الاقصی با تمام ابزار موجود آمده است : اشغالگران اسرائیلی مسئول اصلی یورشهای جنایتکارانه ای هستند که به طور مرتب تکرار می شود.

گروه اخوان المسلمین اردن بیان کرد: کسانی که در برابر صهیونیستها به پا خاستند و سینه های خود را در برابر آنها سپر کردند قابل تمجید هستند و ملتهای اسلامی باید برای خنثی سازی توطئه های صهیونیستی به یاری آنها بشتابند.

شایان ذکر است که صهیونیستها چند روزی است با تجاوز به مسجد الاقصی علاوه بر هتاکی به این مکان مقدس به ضرب و شتم نمازگزاران می پردازند.