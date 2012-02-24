  1. بین الملل
  2. سایر
۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

هشدار اخوان المسلمین اردن به صهیونیستها/ اعراب به یاری مسجدالاقصی بشتابند

هشدار اخوان المسلمین اردن به صهیونیستها/ اعراب به یاری مسجدالاقصی بشتابند

اخوان المسلمین اردن ضمن درخواست از کشورهای عربی و اسلامی برای حمایت از مسجد الاقصی، به صهیونیستها درباره پیامدهای هتک حرمت این مکان مقدس هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، گروه اخوان المسلمین اردن با صدور بیانیه ای به اشغالگران قدس درباره پیامدهای هتاکی به مسجد الاقصی هشدار داد.

در این بیانیه ضمن درخواست از کشورهای عربی و اسلامی برای حمایت از بیت المقدس و مسجد الاقصی با تمام ابزار موجود آمده است : اشغالگران اسرائیلی مسئول اصلی یورشهای جنایتکارانه ای هستند که  به طور مرتب تکرار می شود.

گروه اخوان المسلمین اردن بیان کرد: کسانی که در برابر صهیونیستها به پا خاستند و سینه های خود را در برابر آنها سپر کردند قابل تمجید هستند و ملتهای اسلامی باید برای خنثی سازی توطئه های صهیونیستی به یاری آنها بشتابند.

شایان ذکر است که صهیونیستها چند روزی است با تجاوز به مسجد الاقصی علاوه بر هتاکی به این مکان مقدس به ضرب و شتم نمازگزاران می پردازند.

کد مطلب 1542067

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها