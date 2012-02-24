قیمت پیش فروش سکه برای هفته آینده اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت و شرایط پیش فروش سکه طی هفته آینده را مانند هفته جاری برای عرضه در شعب بانک ملی تعیین کرد.

در هفته آینده قیمت پیش فروش هر قطعه سکه طرح جدید 5 میلیون و 989 هزار ریال با زمان تحویل 8 ماهه در بانک ملی خواهد بود. پیش از این پیش فروش سکه با زمان تحویل 4 ماهه و 6 ماهه توسط بانک مرکزی متوقف شده بود.

عباس کمره ای مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در مورد دلیل توقف فروش سکه با زمان تحویل 4 ماهه و 6 ماهه گفت: بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که وضعیت پیش فروش سکه ها با توجه به امکانات و تعهدات بانک مرکزی صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: براین اساس، بانک مرکزی زمان تحویل و سررسید قراردادها را در نظر می گیرد تا بتواند به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نماید.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز چند روز قبل مطرح کرد: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این است که افرادی که یکی دو ماه قبل سکه از بانک مرکزی به صورت پیش فروش خریداری کرده‌اند چگونه سودشان را تامین کنیم، بنابراین بانک مرکزی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به این مطلب خبرنگار مهر مبنی بر اینکه توقف فروش سکه با زمان تحویل 4 و 6 ماهه باعث ایجاد شائبه عدم تحویل به موقع سکه توسط بانک مرکزی به مشتریان شده است، گفت: بانک مرکزی سکه های پیش فروش کرده خود را در موعد مقرر به مشتریان تحویل خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ذخایر طلای بانک مرکزی عنوان کرد: هیچیک از شایعاتی که در مورد عدم تحویل سکه‌های پیش فروش شده با مدت زمان 4 و 6 ماهه مطرح می شود، صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به میزان کافی سکه ضرب کرده است و می تواند سکه های پیش فروش شده را به مشتریان ارائه کند، افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید سکه با زمان تحویل 4 و 6 ماهه به حداکثر رسیده است.

به گفته بهمنی، دغدغه بانک مرکزی تحویل به موقع سکه های پیش فروش شده در موعد مقرر است، بنابراین این امر به معنای این نیست که بانک مرکزی ذخایر کافی برای ضرب سکه ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل قیمت سکه ها در بازار افزود: با ورود سکه های پیش فروش بانک مرکزی به بازار در موعد مقرر، قیمت سکه ها در بازار کاهش می یابد.