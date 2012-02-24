شور انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری/ سرمایه گذاری تبلیغاتی در فرخشهر

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز زمان تبلیغات داوطلبین نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کشور مردم چهارمحال و بختیاری از ساعات اولیه صبح شاهد برپایی بنرهای تبلیغاتی و پوسترهای تبلیغاتی در سطح شهرهای خود بودند.

شهرکردی ها هنگامی که از خواب بیدار شدند شاهد عوض شدن حال و هوای شهر بودند و نخستین جرقه های شور و شوق انتخابات در شهرهای چهارمحال و بختیاری زده شد.

درختان شهرهای استان چهارمحال و بختیاری با آویزهایی ازعکسهای داوطلبین تزئین شده است.

شهر شهرکرد یکباره با پوسترها و بنرهای تبلیغاتی رنگین داوطلبین نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تغییر کرد و آن دسته از مردمی هم که در حال و هوای انتخابات نبودند، در این مسیر قرار گرفته اند و هم اکنون صحبت و گفتگوی روزانه مردم، انتخابات و رای آوردن کاندیداها است.

در این میان تبلیغات انتخاباتی و همراه شدن آن با خرید مردم در بازار شور و شوق را چندین برابر کرده است.

بسیاری از مردم پوسترهای کاندیدای مورد علاقه خود را به ماشینهایشان زده اند و در خیابانهای شهرکرد تردد می کنند.

بسیاری از کسبه نیز عکسهای کاندیداهای مورد علاقه خود را پشت شیشه های مغازه هایشان زده اند و طرفداری خود را از کاندیداهای مورد علاقه شان نشان داده اند.

در این میان برگزاری سخنرانی کاندیداها در مساجد آغاز شده است و بنرهای بزرگ در سطح شهر زمان سخنرانی کاندیداها را اعلام کرده است.

در شهرکرد، مسجد جامع، مسجد امام حسین، حسینیه اعظم و... میزبان مردم برای سخنرانی ها هستند.

صدا و سیمای چهار محال و بختیاری نیز با پخش برنامه های انتخاباتی و پخش گزارش های ویژه انتخابات در شبکه جهانبین نیز حال و هوای دیگر به انتخابات بخشیده است.

فعالیت طرفداران کاندیداها در این روزها چنیدن برابر شده است.

شهرستان شهرکرد در حال حاضر پرشورترین شهر انتخاباتی چهارمحال و بختیاری است.

کاندیداهای حوزه انتخابیه شهرکرد سخنرانی های خود را در مساجد شهرکرد و شهرهای حوزه انتخابیه خود نظیر فرخشهر، سامان، شهر کیان و ... شروع کرده اند.

یکی از بازاریان شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم یکباره شاهد عوض شدن شهر بودند و بعد از گذشت روزهای زمستان شور و شوق خاصی در خیابانها پیچیده است.

حسینی گفت: با آغاز شدن زمان تبلیغات انتخابات، شلوغی خیابانها و پیاده رو به دو برابر رسیده است.

وی گفت: بسیاری از مردم که در حال خرید شب عید هستند نیز صحبتشان انتخابات و کاندیداها است.

وی بیان داشت: امیدواریم که مردم حضور حماسی در انتخابات داشته باشند تا مشت محکمی بر دهان دشمنان بزنند.

شهر فرخشهر سومین شهر بزرگ چهارمحال و بختیاری است که در حوزه انتخابیه شهرکرد نقش تعیین کننده ای در انتخاب کاندیدای این دوره دارد.

هم اکنون این شهر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی داوطلب بومی ندارد و 9 کاندیداهای حوزه انتخابیه شهرکرد سرمایه گذاری خاصی در این شهر کرده اند.

در خیابانهای امام، هفت تیر و شهدا این شهر ستاد های کاندیداها راه اندازی شده است و هم اکنون طرفداران این کاندیداها در حال تبلیغ کاندیداهای مورد نظر خود هستند.

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گزارش: سید محمد رضا موسوی