نحوه ورود به مقاطع بالای تحصیلی برای دانشجویان نمونه

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات برگزاری این مراسم که عصر روز چهارشنبه در نهاد ریاست جمهوری با حضور وزیر علوم، رئیس سازمان امور دانشجویان، معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم، معاون آموزشی وزارت بهداشت و برخی معاونان وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: تعداد 80 نفر از دانشجویان نمونه کشوری عصر روز چهارشنبه از سوی رئیس جمهور تجلیل شدند که از این تعداد 30 دانشجوی وزارت بهداشت و 50 دانشجوی وزارت علوم بودند.

وی با بیان اینکه 50 دانشجو از 26 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم به عنوان دانشجوی نمونه در این مراسم حضور داشتند، درباره هدایای دریافت شده از سوی این 80 دانشجو، اظهار داشت: دانشجویان نمونه در مقطع دکتری تخصصی مبلغ 3 میلیون تومان، دانشجویان نمونه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای دامپزشکی، دندانپزشکی، داروسازی مبلغ 2.5 میلیون تومان و به دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی مبلغ 2 میلیون تومان به همراه یک سهمیه حج برای خود و یک سهمیه برای همراه، دریافت کردند.

به گفته معاون دانشجویان داخل وزارت علوم، مهمترین درخواست دانشجویان نمونه کشوری این بود که به عضویت بنیاد ملی نخبگان درآیند.

بذرافشان از اعطای امتیازات دیگری به این دانشجویان خبر داد و گفت: این دانشجویان امکان تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی را به دو صورت دارند. نخست اینکه با شرکت در آزمون و کسب 90 درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده وارد دانشگاه مورد نظر خود شوند یا اینکه از سوی دانشگاهی برای مقطع بعدی بدون کنکور پذیرش دریافت کنند.

معاون دانشجویان داخل وزارت علوم، همچنین از تغییر آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه کشوری با همفکری و همکاری برخی از این دانشجویان در سال آینده خبر داد.

به گزارش مهر، آمار دانشجویان نمونه دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم به شرح زیر است:

گروه فنی و مهندسی: در مقطع دکتری 4 دانشجوی نمونه، در مقطع کارشناسی ارشد 4 دانشجوی نمونه، در مقطع کارشناسی 3 دانشجوی نمونه و در مقطع کاردانی 1 دانشجوی نمونه

گروه علوم پایه: در مقطع دکتری 6 دانشجوی نمونه، در مقطع کارشناسی ارشد 2 دانشجوی نمونه، در مقطع کارشناسی 1 دانشجوی نمونه

گروه علوم انسانی: در مقطع دکتری 8 دانشجوی نمونه، در مقطع کارشناسی ارشد 7 دانشجوی نمونه، در مقطع کارشناسی 4 دانشجوی نمونه

گروه کشاورزی و دامپزشکی: در مقطع دکتری 4 دانشجوی نمونه، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای دامپزشکی 2 دانشجوی نمونه، در مقطع کارشناسی 1 دانشجوی نمونه

گروه هنر: در مقطع دکتری 1 دانشجوی نمونه، در مقطع کارشناسی ارشد 1 دانشجوی نمونه، در مقطع کارشناسی 1 دانشجوی نمونه.

همچنین دانشگاههای تربیت مدرس با 6 دانشجوی نمونه، فردوسی مشهد و اصفهان هر کدام با 5 دانشجوی نمونه، تهران با 4 دانشجوی نمونه، شاهد با 3 دانشجوی نمونه، الزهرا، صنعتی شریف، شیراز، علم و صنعت و صنعتی امیرکبیر هر کدام با 2 دانشجوی نمونه در ردیف دانشگاههایی بودند که دانشجوی نمونه داشتند.