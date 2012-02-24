جواد اردکانی فیلمسازی که در سی امین جشنوراه فیلم فجر با فیلم تحسین شده "شور شیرین" با موضوع دفاع مقدس حضور داشت ضمن بیان این مطلب، با اشاره به این مطلب که مسائل و مشکلات دفاع مقدس را نباید تنها به نشریات تخصصی محدود کرد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من معتقدم که موضوع دفاع مقدس را نباید محدود به نشریات تخصصی کرد چراکه باید تمام نشریات تخصصی به فراخور موضوعاتی که به آن می پردازند، سینمای دفاع مقدس و مخاطبان آن را نیز در نظر بگیرند .

مبانی سینمای دفاع دستخوش تغییر شده است

وی در ادامه با تاکید بر این مطلب که مسئله سینمای دفاع در شرایط فعلی این نیست که آیا نشریه تخصصی در این حوزه به اندازه کافی دارد یا خیر گفت: طی سالهای اخیر در عرصه سینمای دفاع مقدس به قدری حساسیت ها بر روی این موضوع مصداقی شده است و همه پی گیر مصداق ها هستند که کسی متوجه این خطر بزرگ نیست مبانی ها دستخوش تغییر شده است . این درحالی است که اگر این مبانی ها تغییر کند چندان تاثیر گذار نخواهد بود .

این فیلمساز در ادامه افزود: با این اوصاف ملاک و معیارهای مطلوب در سینمای ایران در شرایط فعلی گم شده است. به عنوان مثال اگر در دو دهه قبل یک اثر ارزش و تاثیر گذار ساخته می شد در خدمت اهداف و سیاست های کشور بود و از اعتبار ویزه ای در صنعت سینما برخوردار بود . اما در شرایط فعلی چنین نیست چراکه ملاک ارزیابی یک فیلم خوب تنها میزان جذابیت و ایجاد سرگرمی برای مخاطب است و سینما دیگر ناقل پیام و هدف گذاری نیست. در تنتیجه طبیعی است که با درنظر گرفتن چنین ملاک هایی ارزشهای سینمای دفاع مقدس تحت الشعاع قرار می گیرد.

کارگردان فیلم تحسین شده "شور شیرین" در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مطلب که ارزش های مطلوب در سینمای فعلی رسانه ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است گفت: تا زمانی که رسانه های پرقدرت مانند رادیو و تلویزیون، سایت و خبرگزاری های تاثیر گذار تحت تاثیر ملاک های فعلی سینمای ایران باشند مسلما است که سینما دفاع مقدس به معنای درست پرداخت نمی شود .

وی افزود :عدم نظارت کافی بر رسانه ها و همچنین بی توجهی به میزان پرداخت به سینمای دفاع مقدس باعث شده که سمت و سوی پرداخت به این سینما راه دیگری را در پیش بگیرد و به سوی زبانی متفاوت که قابل مناقشه است پیش رود در نتیجه این چنین برخورد رسانه ای است که سینمای دفاع مقدس در حال عقیم ماندن است.

جریان سازی شرط لازم یک نشریه تخصصی است

اردکانی در ادامه پرداخت به مبانی سینمای دفاع مقدس را ضروری دانست و گفت : تعداد رسانه های موجود در حال حاضر کم نیست اما اینکه چرا این نشریات در پرداخت به سینمای دفاع مقدس و همچنین جریان سازی و پیشبرد اهداف موفق نیستند را باید در گم کردن اهداف و سرخط ها جست. به اعتقاد من سینمای ایران در سالهای اخیر با بی هدفی مواجه است و فقط از این جشنواره تا جشنواه دیگر یک سال سینمایی را می گذراند. سینمای دفاع مقدس هم از این قاعده مستثنی نیست و به تبع فعالیت رسانه ها در عرصه پرداخت به سینمای دفاع مقدس نیز دچار بلاتکلیفی شده است.

وی در ادامه صحبت های خود با ارائه پیشنهاد در خصوص کم و کیف فعالیت نشریه های تخصصی ویژه سینمای دفاع مقدس گفت : به نظر من راه اندازی نشریه ویزه سینمای دفاع مقدس به تنهایی راه گشا نیست . مگر تیراژ بک نشریه چقدر است و تا چه اندازه خواننده دارد. از همین رو معتقدم که سینمای دفاع مقدس باید در تلویزیون برنامه ای ویژه داشته باشد که اگر این اتفاق بیافتد نیازی به نشریات تخصصی هم نیست . به عنوان نمونه برنامه تلویزیونی "سینما هفت" در حال حاضر چنین کارکردی را برای سینمای بدنه دارد البته ناگفته نماند که این برنامه هم در حال طی مسیر انحرافی است.

جواد اردکانی در پایان صحبت های خود به جریان سازی در نشریات اشاره کرد و گفت : اغلب نشریات معتقدند که حرف برای گفتن دارند که به نظر من حرف داشتن برای داشتن یک رسانه کافی نیست بلکه باید قدرت ایجاد جریان سازی را نیز داشته باشد و تلویزیون در ایجاد این جریان سازی بسیار موثر است و در کنار آن نگاه تخصصی رسانه ای به موضوع نیز لازم است.