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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

عالی اعلام کرد:

مازندران گورستان کمباین داران فرسوده است

مازندران گورستان کمباین داران فرسوده است

جویبار - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت تعاونی کمباین داران مازندران از این استان به عنوان گورستان کمباین داران فرسوده در کشور یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عالی صبح جمعه در مجمع عمومی شرکت تعاونی کمباین داران مازندران افزود: در فاز اول 124 دستگاه برای اعطای تسهیلات پرونده تشکیل داده و تایید شد.

وی افزود: برای ارتقا و توسعه شرکت تعاونی کمباین داران باید ساختمان جدید احداث کرد.

عالی، از مازندران به عنوان گورستان کمباین داران فرسوده نام برد.

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی کمباین داران مازندران گفت: برای نوسازی و بهسازی کمباینهای فرسوده در استان، سه میلیارد تومان تسهیلات با بازپرداخت 3 ساله اختصاص یافت.

سید محمد موسوی اظهار داشت: برای تشکیل اتحادیه کمباین داران در جویبار 15 میلیارد ریال آورده شخصی در سال 83 با 14 عضو کارخود را شروع کرد و اکنون اعضای این مجمع به 160 نفر رسید.

وی با بیان اینکه برای زنبورداران و تولید عسل تسهیلات 15میلیون تومانی ولی برای کمباین داران تسهیلات سه میلیونی ارائه می دهند، متاسفانه هیچ تسهیلاتی به کمباین داران پرداخت نمی شود.

موسوی، به نوسازی و بهسازی کمباین اشاره کرد و افزود: با اجرای این پروژه سالانه از ضایعات هشت هزار تن غلات و پنج هزارتن کلزا جلوگیری می شود.

کد مطلب 1542081

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