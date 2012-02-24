مازندران گورستان کمباین داران فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عالی صبح جمعه در مجمع عمومی شرکت تعاونی کمباین داران مازندران افزود: در فاز اول 124 دستگاه برای اعطای تسهیلات پرونده تشکیل داده و تایید شد.

وی افزود: برای ارتقا و توسعه شرکت تعاونی کمباین داران باید ساختمان جدید احداث کرد.



عالی، از مازندران به عنوان گورستان کمباین داران فرسوده نام برد.

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی کمباین داران مازندران گفت: برای نوسازی و بهسازی کمباینهای فرسوده در استان، سه میلیارد تومان تسهیلات با بازپرداخت 3 ساله اختصاص یافت.

سید محمد موسوی اظهار داشت: برای تشکیل اتحادیه کمباین داران در جویبار 15 میلیارد ریال آورده شخصی در سال 83 با 14 عضو کارخود را شروع کرد و اکنون اعضای این مجمع به 160 نفر رسید.

وی با بیان اینکه برای زنبورداران و تولید عسل تسهیلات 15میلیون تومانی ولی برای کمباین داران تسهیلات سه میلیونی ارائه می دهند، متاسفانه هیچ تسهیلاتی به کمباین داران پرداخت نمی شود.

موسوی، به نوسازی و بهسازی کمباین اشاره کرد و افزود: با اجرای این پروژه سالانه از ضایعات هشت هزار تن غلات و پنج هزارتن کلزا جلوگیری می شود.