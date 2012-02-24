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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

آحارونوت خبر داد؛

طرحهای خطرناک صهیونیستها برای اراضی فلسطین

طرحهای خطرناک صهیونیستها برای اراضی فلسطین

یک روزنامه صهیونیستی از طرحهای جدید اسرائیلی ها برای سلطه بر اراضی فلسطینی در کرانه باختری پرده برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت با اشاره به طرحهای جدید رژیم صهیونیستی آورده است: "نفتالی بینت" مدیر کل شورای شهرک سازی در کرانه باختری طرحی را برای الحاق غزه به مصر و حاکمیت اسرائیل برمناطق c که شامل 60 درصد اراضی کرانه باختری است را پیشنهاد کرده است.

این روزنامه افزود: جهانیان هرگز این موضوع را نخواهند پذیرفت همانطور که حاکمیت اسرائیل بر دیوار براق در غرب مسجد الاقصی، مناطق "راموت" و "جیلو" در بیت المقدس و تپه های جولان را نپذیرفتند.

روزنامه صهیونیستی بیان کرد: مطابق طرح بینت اراضی مذکور شامل غور اردن، بحر المیت، شهرکهای آرئیل، معالیه ادومیم وشهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری، تحت تابعیت جغرافیایی اسرائیل در می آید.

روزنامه مذکور آورده است: در مقابل سکونت 350 هزار اسرائیلی مطابق این طرح در مناطق c حدود پنجاه هزار فلسطینی در این مناطق زندگی خواهند کرد.

نفتالین بنیت ضمن مخالفت با بازگشت آوارگان فلسطینی مدعی شد: اسرائیل باید برای اینکه مشکلات مربوط به نوار غزه بر کرانه باختری تاثیر نگذارد این منطقه را رها کند و شرایط را برای الحاق تدریجی آن به مصر فراهم کند

رئیس شورای شهرک سازی کرانه باختری همچنین ضمن مخالفت با حق مسلم بازگشت آوارگان فلسطینی گفت: بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی این طرح را مورد تمجید قرار داده اند.

وی مدعی شد: مطابق این طرح همه فلسطینی ها در کرانه باختری می توانند آزادانه و بدون هیچ محدویتی تردد کنند و هیچ فلسطینی از خانه خود اخراج نخواهد شد.

کد مطلب 1542082

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