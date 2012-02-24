طرحهای خطرناک صهیونیستها برای اراضی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت با اشاره به طرحهای جدید رژیم صهیونیستی آورده است: "نفتالی بینت" مدیر کل شورای شهرک سازی در کرانه باختری طرحی را برای الحاق غزه به مصر و حاکمیت اسرائیل برمناطق c که شامل 60 درصد اراضی کرانه باختری است را پیشنهاد کرده است.

این روزنامه افزود: جهانیان هرگز این موضوع را نخواهند پذیرفت همانطور که حاکمیت اسرائیل بر دیوار براق در غرب مسجد الاقصی، مناطق "راموت" و "جیلو" در بیت المقدس و تپه های جولان را نپذیرفتند.

روزنامه صهیونیستی بیان کرد: مطابق طرح بینت اراضی مذکور شامل غور اردن، بحر المیت، شهرکهای آرئیل، معالیه ادومیم وشهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری، تحت تابعیت جغرافیایی اسرائیل در می آید.

روزنامه مذکور آورده است: در مقابل سکونت 350 هزار اسرائیلی مطابق این طرح در مناطق c حدود پنجاه هزار فلسطینی در این مناطق زندگی خواهند کرد.

نفتالین بنیت ضمن مخالفت با بازگشت آوارگان فلسطینی مدعی شد: اسرائیل باید برای اینکه مشکلات مربوط به نوار غزه بر کرانه باختری تاثیر نگذارد این منطقه را رها کند و شرایط را برای الحاق تدریجی آن به مصر فراهم کند

رئیس شورای شهرک سازی کرانه باختری همچنین ضمن مخالفت با حق مسلم بازگشت آوارگان فلسطینی گفت: بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی این طرح را مورد تمجید قرار داده اند.

وی مدعی شد: مطابق این طرح همه فلسطینی ها در کرانه باختری می توانند آزادانه و بدون هیچ محدویتی تردد کنند و هیچ فلسطینی از خانه خود اخراج نخواهد شد.