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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

سرگرد اسماعیلی:

دستگیری عامل تهدید اینترنتی در کرمان/ پلیس قاطعانه با جرایم اینترنتی برخورد می کند

دستگیری عامل تهدید اینترنتی در کرمان/ پلیس قاطعانه با جرایم اینترنتی برخورد می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به رصد دقیق فضایهای اینترنتی گفت: بدون شک قاطعانه با جرایم اینترنتی برخورد خواهد شد.

سرگرد کامبیز اسماعیلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از وظایف جدید نیروی انتظامی رصد فضاهای اینترنتی و مجازی و برخورد با جرایم در این فضاها است.

وی با اشاره به وجود نیروهای متخصص در این بخش نیروی انتظامی گفت: جرایم در فضاهای مجازی دارای مجازات است و مردم باید با این مسئله آشنا شوند و میزان آگاهی آنها افزایش یابد.

اسماعیلی ادامه داد: در همین راستا نیروی انتظامی همچون در فضای واقعی در فضای مجازی نیز حضور مقتدرانه دارد.

وی با اشاره به شکایت فردی نسبت به دریافت ایمیلهای تهدید آمیز گفت: این فرد با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی و بعد از شکایت صورت گرفته ردیابی و دستگیر شد.

این مسئول انتظامی افزود: متهم در ابتدا از طریق ایمیل اقدام به توهین می کرد اما در روزهای اخیر و با استفاده از مکانهای مختلف اقدام به تهدید شاکی می کرده است.

وی تاکید کرد که کارشناسان پلیس سایبری هوشیارانه فضای مجازی را رصد می کنند.

کد مطلب 1542083

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