دستگیری عامل تهدید اینترنتی در کرمان/ پلیس قاطعانه با جرایم اینترنتی برخورد می کند

سرگرد کامبیز اسماعیلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از وظایف جدید نیروی انتظامی رصد فضاهای اینترنتی و مجازی و برخورد با جرایم در این فضاها است.

وی با اشاره به وجود نیروهای متخصص در این بخش نیروی انتظامی گفت: جرایم در فضاهای مجازی دارای مجازات است و مردم باید با این مسئله آشنا شوند و میزان آگاهی آنها افزایش یابد.

اسماعیلی ادامه داد: در همین راستا نیروی انتظامی همچون در فضای واقعی در فضای مجازی نیز حضور مقتدرانه دارد.

وی با اشاره به شکایت فردی نسبت به دریافت ایمیلهای تهدید آمیز گفت: این فرد با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی و بعد از شکایت صورت گرفته ردیابی و دستگیر شد.

این مسئول انتظامی افزود: متهم در ابتدا از طریق ایمیل اقدام به توهین می کرد اما در روزهای اخیر و با استفاده از مکانهای مختلف اقدام به تهدید شاکی می کرده است.

وی تاکید کرد که کارشناسان پلیس سایبری هوشیارانه فضای مجازی را رصد می کنند.