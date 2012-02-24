جلسات تعیین حداقل دستمزد 91 آغاز شد/ تعیین مزد کارگران پس از انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور، گفت: جلسات مزدی آغاز شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه که لازم است تا نرخ تورم پایان بهمن ماه از بانک مرکزی استعلام شود، بیان داشت: ما از ماهها پیش جلسات مقدماتی مزد 91 را آغاز کردیم اما در اسفندماه جدیت برگزاری جلسات بیشتر می شود.

جلسات مزد آغاز شد

شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه جلسات در روزهای آینده از تعدد بیشتری نیز برخوردار خواهد بود، اظهار داشت: اولین جلسه شورای عالی کار که نتایج کارشناسی های گروه های کارگری و کارفرمایی ارائه می شود و مقدمات تصمیم گیری نهایی فراهم می شود، هفدهم اسفندماه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه کیفیت برگزاری نشستها و روند برنامه ریزی شده به نحوی است که اقدامات در این بخش به صورت تعامل و همکاری دنبال شود، گفت: در دو سال گذشته گفتگوها و مباحث کارشناسی و دقیقی در فضای دوستانه و صمیمیت برگزار کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: با رویکرد مثبت و با نگاه به تفاهم و تعامل در جهت اجماع نشست ها را برگزار کردیم و در سال های گذشته نیز تعیین حداقل دستمزد را به اتفاق آراء و نه اکثریت آراء تصویب کردیم. تلاش می کنیم که مباحث و سیاست های کلی دستمزد را تبیین کنیم.

واگذاری 230 هزار کارت اعتباری تا پایان سال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: افرادی که در این دوره ها پذیرفته می شوند عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند و از آنها حمایت های لازم صورت می گیرد. مباحث مربوط به تحصیل این افراد در دانشگاه ها و کنکور نیاز به گفتگو با وزارت علوم دارد.

شیخ الاسلامی در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه واگذاری کارتهای اعتباری خرید به کارگران، گفت: در این زمینه ما وعده کرده بودیم که تا پایان سال جاری 100 هزار کارت اعتباری خرید در اختیار کارگران کشور قرار دهیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه با برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته با بانکهای توسعه تعاون، رفاه و قرض الحسنه مهر ایران موفق شدیم که این ظرفیت سازی را برای 230 هزار نفر انجام بدهیم که امیدواریم که در اسفندماه و قبل از پایان سال کارت ها را به کارگران واگذار کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با اجرای طرح تامین آتیه مهر نوزادان نیز با بیان اینکه ما از قبل برای اجرای این برنامه دولت اعلام آمادگی کرده بودیم، بیان داشت: هم اکنون نیز می توانیم این برنامه را دنبال کنیم و اگر منابع آن را دولت تامین کند ما توانایی اجرای آن را خواهیم داشت.

نحوه اجرای طرح آتیه مهر نوزادان

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: هر زمانی که این منابع از سوی معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور به ما داده شد ما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. البته این موضوع در برنامه کاری دولت است اما ما مجری هستیم و کارها بر اساس تامین منابع انجام می شود.

توافق کارگران و کارفرمایان ملاک است

شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه خیلی در رای گیری و یا اعمال نظر دخالتی نخواهیم کرد، افرود: اگر جامعه کارگری و کارفرمایی با هم توافق کنند این موضوع برای ما خیلی مهم خواهد بود و تلاش می کنیم که توافقات کارگران و کارفرمایان را بپذیریم و این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی این مطلب را هم افزود که البته اگر در مورد مزد کارگران نظری هم داشته باشیم ارائه می کنیم، گفت: اما چون بنای کار ما اجماع و دستیابی به تفاهم کامل در این بخش است ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص لایحه اصلاح قانون کار و اینکه آیا کارگران و کارفرمایان تاکنون توانسته اند نظرات و کارشناسی های خود را به دست وی برسانند، گفت: به ما گفته بودند که این کار را انجام می دهند ولی هنوز چیزی به دست ما نرسیده است.

ارسال لایحه اصلاح قانون کار

شیخ الاسلامی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق قانون موظف است قبل از پایان سال جاری لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارسال کند اما اینکه کارگران و کارفرمایان چه زمانی نتیجه جمع بندی های خود را به دست ما خواهند رساند را باید خودشان پاسخ بدهند.

وی با بیان اینکه هرچه که از شورای عالی کار بیرون بیاید همان ملاک عمل خواهد بود، گفت: نرخ تورم یکی از معیارهای اصلی است ولی همه چیز به آن بستگی ندارد چون اگر اینگونه بود در قانون کار می گفتند همه ساله طبق نرخ تورم یک افزایش سنواتی داده شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه همه ساله مسابقات ملی مهارت در ایران برگزار می شود، گفت: هر 2 سال یکبار نیز این مسابقات در سطح جهان برگزار می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برگزاری این مسابقات زمینه ای را فراهم می کند که ما بتوانیم مهارت و توانمندی های نیروی کار را به جامعه بشناسانیم.

شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه رقابت پذیری محصولات و تولیدات و فراهم کردن زمینه های حضور کشور در بازارهای بین المللی از مزایای تقویت مهارت آموزی در کشور محسوب می شود.

حمایت دولت از مهارت آموزی

وی با اشاره به استفاده از ظرفیتها و امکانات گوناگون اقتصادی کشور و لزوم بهبود سطح مسابقات، افزود: ایجاد یک فضای مهارتی و پایداری بنگاه ها در کنار بهبود وضعیت تولید می تواند از این رهگذر به دست آید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان حمایت های جانبی دولت از مهارت آموزی، گفت: ارائه آموزش های کاربردی و تبدیل آن به تولید در بازار یکی از برنامه های دولت است. علوم تجربی در کنار مهارت می تواند یک عینیت بیرونی داشته باشد.

به گفته شیخ الاسلامی، در حال حاضر سطح آموزشها در بخش فنی و حرفه ای بسیار بالا رفته است و در برخی رشته ها بیش از 90 تا 95 درصد مهارت آموزان جذب بازار کار می شوند و باید گفت کلید بازکردن درب اشتغال در کشور ما توسعه آموزش ها مهارتی است.

وی با تاکید بر لزوم توانمندشدن جوانان به یک مهارت در کنار تحصیلات دانشگاهی، گفت: علاوه بر این باید گفت اگر افراد منتخب مایل باشند که در حرفه و فنی که در آن مهارت دارند یک کسب و کاری راه اندازی کنند ما حمایت های مادی و معنوی از آنها را به عمل می آوریم.