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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

اضافه خدمت مشمولان غایب بخشیده شد

اضافه خدمت مشمولان غایب بخشیده شد

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح شرایط بخشش اضافه خدمت سربازان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسی کمالی اعلام کرد: بر اساس دستور سردارسرلشگر بسیجی سید حسن فیروزآبادی ، مشمولانی که به دلایل مختلف تاکنون موفق به گذراندن دوره مقدس سربازی نشده و غایب محسوب می شوند بخشیده شده اند و بر این اساس تسهیلاتی برای سربازان غایب در نظر گرفته شده است که در زیر آمده است.

 تنبیهات مشمولان غایبی که تا سوم خرداد سال 1391 خود را برای انجام خدمت دوره ضرورت معرفی کنند بخشیده شده و این افراد بدون انجام اضافه خدمت پس از انجام خدمت دوره ضرورت قانونی ، از خدمت ترخیص می شوند.

 اضافه خدمت سنواتی همه کارکنان وظیفه (حین آموزش و در حال خدمت) بخشیده می شود.

 دو سوم اضافه خدمت کارکنان وظیفه دارای اضافه خدمت انضباطی که تا بیست و دوم بهمن ماه امسال  تنبیه شده اند بخشیده می شود.

وی تاکید کرد: مشمولانی که به هر دلیلی مرتکب غیبت شده اند از فرصت بدست آمده استفاده کرده و خود را جهت انجام خدمت مقدس سربازی معرفی کنند.


 

کد مطلب 1542099

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