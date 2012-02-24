هدایتی برای بازگشت به پرسپولیس اعلام آمادگی کرد/ احتمال حضور در هیئت مدیره

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین با اعلام این خبر گفت: در جلسه مشترکی که پنجشنبه شب به اتفاق محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با حسین هدایتی داشتیم، مقرر شد از این پس حسین هدایتی در چارچوب برنامه‌های اقتصادی با باشگاه پرسپولیس همکاری داشته باشد.

وی افزود: هدایتی یک پرسپولیسی است، باشگاه‌های زیادی هستند که می‌خواهند یک نفر مثل او را داشته باشند و تاکنون پیشنهادهای مختلفی به او شده است اما هدایتی با توجه به علاقه‌ای که به پرسپولیس دارد و اینکه به تفکرات و سیاست‌های مدیرعامل باشگاه پرسپولیس علاقه‌مند شده است، برای حضور در جمع ما اعلام آمادگی کرد.

عضو هیئت مدیره پرسپولیس که با سایت این باشگاه صحبت کرده است، در ادامه تصریح کرد: هدایتی در گذشته نیز برای کمک به پرسپولیس از هیچ تلاشی دریغ نکرده است، برهمین اساس قرار است با توجه به هماهنگی‌هایی که توسط رویانیان به عمل می‌آید در صورت موافقت محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، هدایتی به جمع اعضای هیئت مدیره اضافه شود تا با دلگرمی بیشتر در جهت پیشبرد اهداف باشگاه تلاش کند.

پروین در پایان گفت: در این جلسه سه نفره که به مدت دو ساعت به طول انجامید، هدایتی با سیاست‌های جدید باشگاه پرسپولیس و رویانیان آشنا شد و برای همکاری و همفکری در اجرای برنامه‌های کلان باشگاه موافقت کرد.