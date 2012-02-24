یک نامزد ریاست جمهوری مصر از ترور جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه از حمله افراد نقابدار مسلح به عبد المنعم ابوالفتوح از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر هنگام بازگشت از یک کنگره در استان "المنوفیه" خبر دادند.

به گزارش این منابع هنگام بازگشت ابوالفتوح از یک کنگره در استان المنوفیه یک خودروی "میتسوبیشی" با سد کردن مسیر خودروی حامل وی اقدام به ضرب و شتم راننده ابو الفتوح کردند و هنگامی که نامزد ریاست جمهوری مصر قصد حمایت از راننده خود را داشت یکی از مهاجمان با سلاح خود محکم بر سر وی ضربه وارد کرد.

این در حالی است که "سعید ابو الفتوح" برادر نامبرده وضعیت وی را رضایت بخش توصیف کرد. پزشک معالج نامزد ریاست جمهوری مصر نیز درباره وضعیت وی گفت: اگر وضع وی مساعد باشد امروز مرخص می شود اما در غیر این صورت در بیمارستان می ماند.

از سوی دیگر کمیته ابتکار ملی برای نجات انقلاب مصر با اشاره به تلاش برای ترور ناکام عبدالمنعم ابو الفتوح ضمن محکوم کردن این اقدام بیان کرد: مصر از این پس شاهد حکومت فردی نخواهد بود.

در بیانیه این کمیته آمده است: مردم از طریق نهادهای منتخب حاکمان اصلی مصر خواهند بود و مردم به کسی چک سفید نمی دهند زیرا خود رئیس جمهور و پارلمان را انتخاب و برعملکرد آنها نیز نظارت خواهند کرد.

کمیته مذکور بیان کرد: آیا حمله به نامزد انتخاباتی به این دلیل است که وی خواهان حاکمیت مردم بر مصر است؟ آیا این هشداری است که نامزدها خطوط قرمز را زیر پا نگذراند؟

در بیانیه انقلابیون مصری آمده است: تلاش برای ترور ابو الفتوح در ادامه مشکلات امنیتی است که عاملان سعی در کارشکنی در روند انتقال قدرت دارند.

در این بیانیه ذکر شده است: این اقدامات مشابه سیاستهای رژیم سابق است و اوضاع به گونه ای است که گویا انقلابی رخ نداده است اما این اقدامات بیهوده اراده مردمی را هرگز سست نخواهد کرد