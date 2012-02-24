تیم بسکتبال جهش ترابری قم مغلوب صدرنشین لیگ برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جهش ترابری قم شامگاه پنج‌شنبه در دیداری عقب افتاده از هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در مصاف با تیم مهرام تهران یکی از تیم های حاضر در نیمه نهایی باشگاه های غرب آسیا مغلوب شد و به شکستی سنگین تن داد.



در حالی که رقابت های مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور به پایان رسیده است، تیم بسکتبال جهش ترابری قم در یازدهمین بازی خارج از خانه خود در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور مقابل میزبان بازی خوبی ارائه نکرد و در واقع زورش به مهرام تهران نرسید تا در نهایت مغلوب میزبان خود تیم بسکتبال مهرام تهران شد.



51 گل برتری مهرام تهران بر جهش ترابری قم



دیدارهای معوقه دور برگشت مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در حالی برگزار می شود که مرحله پلی آف لیگ برتر در راه است و بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال در یکی از دیدارهای مهم معوقه از دور برگشت مرحله گروهی جهش ترابری قم و مهرام تهران در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران به میدان رفتند که برنده میدان تیم میزبانی یعنی مهرام تهران بود.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در این دیدار حساس برابر تیم بسکتبال مهرام تهران یکی از تیم های مدعی کسب عنوان قهرمانی مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال کشور در حالی تن به شکست 94 بر 43 داد که در هر چهار کوارتر این مسابقه نیز نتیجه از آن میزبان بود.



مصاف جهش ترابری قم با تیم نهم جدول در پلی آف



دیدار جهش ترابری قم با مهرام تهران باید از هفته هشتم دور برگشت در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شد که به دلیل حضور نماینده کشورمان در مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا به زمان دیگری موکول شد و بدین ترتیب جهش ترابری قم به نوزدهمین باخت این فصل خود تن داد.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در حالی دیدار آخر مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را با شکست پشت سر گذاشت که بعد از این مسابقه دیدار با تیم نهم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال در مرحله پلی آف را در پیش رو دارد.



جهش ترابری قم در پلی آف انتهای جدولی ها رقابت می کند



با این حال تیم بسکتبال جهش ترابری قم هم اکنون در جدول رده بندی با کسب سه پیروزی و 19 باخت با 25 امتیاز در مکان آخر جدول قرار گرفته است و در مرحله پلی آف باید با تیم رده نهم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال یعنی همین تیم همیاری زنجان مسابقه بدهد.