نشست هم اندیشی آموزش وگسترش زبان فارسی در مالزی/ اعطای بورس تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با عنوان "بررسی و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ارائه راهکارها و شیوه های اثربخش آموزش زبان فارسی در مالزی" برگزار شد، رایزن فرهنگی کشورمان طی سخنانی بر استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران برای برنامه ریزی بهتر آموزش ادبیات فارسی در مالزی تاکید کرد.

"علی اکبر ضیایی" افزود: رایزنی فرهنگی از سال آینده برنامه های آموزشی آموزش زبان فارسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

در این نشست موضوعاتی مانند : فارسی آموزان و مشوقهای آموزش زبان فارسی، استادان و منابع آموزشی، اعطای بورسهای تحصیلی به متقاضیان فراگیری زبان فارسی و کیفیت و اصول آموزش زبان فارسی در خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.



