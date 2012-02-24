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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

به همت رایزنی فرهنگی ؛

نشست هم اندیشی آموزش وگسترش زبان فارسی در مالزی/ اعطای بورس تحصیلی

نشست هم اندیشی آموزش وگسترش زبان فارسی در مالزی/ اعطای بورس تحصیلی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : نخستین نشست هم اندیشی آموزش و گسترش زبان فارسی با حضور جمعی از اساتید زبان فارسی و دوستداران این زبان در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با عنوان "بررسی و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ارائه راهکارها و شیوه های اثربخش آموزش زبان فارسی در مالزی" برگزار شد، رایزن فرهنگی کشورمان طی سخنانی بر استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران برای برنامه ریزی بهتر آموزش ادبیات فارسی در مالزی تاکید کرد.

"علی اکبر ضیایی" افزود: رایزنی فرهنگی از سال آینده برنامه های آموزشی آموزش زبان فارسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
 
در این نشست موضوعاتی مانند : فارسی آموزان و مشوقهای آموزش زبان فارسی، استادان و منابع آموزشی، اعطای بورسهای تحصیلی به متقاضیان فراگیری زبان فارسی و کیفیت و اصول آموزش زبان فارسی در خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
 
 
کد مطلب 1542113

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