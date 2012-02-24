عامل اصلی مشاهده حرکت سریع نور نوترینوها

به گزارش خبرگزاری مهر، ادعای سال گذشته فیزیکدانان مبنی بر کشف ذرات سریعتر از نور کل جهان را در بهت فروبرده و نظریه نسبیت خاص انیشتین را به چالش کشید.

اما در گزارشی که فیزیکدانان سرن در نشریه Science Insider منتشر کرده اند ادعا شده که اتصال نادرست کابلی که سیستم GPS را به یک رایانه وصل می کرده باعث بروز خطا در خواندن اطلاعات به دست آمده از این آزمایش شده است.

نظریه نسبیت خاص انیشتین که در سال 1905 ارائه شده است می گوید در شرایط خلاء هیچ پدیده ای قادر نیست که با سرعتی بالاتر از سرعت نور حرکت کند. این نظریه پس از انجام آزمایشی توسط فیزیکدانان شورای تحقیقات هسته ای اروپا (سرن) و لابراتوارهای "گرن ساسو" در موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا و با استفاده از دستگاه آشکارساز "اپرا" انجام گرفت، به چالش کشیده شد.

کشف ذراتی سریعتر از نور

این دانشمندان اعلام کردند که توانسته اند حرکت فراتر از سرعت نور را در ذرات نوترینو مشاهده کنند. به طوریکه آشکارساز "اپرا" با دریافت و بررسی بیش از 15 هزار ذره نوترینو که در برخورد دهنده "سوپر سینکروتون پروتون" در سرن تولید شده و با طی مسافت 730 کیلومتر به لابراتوارهای "گرن ساسو" در ایتالیا رسیده بود کشف کرد که این ذرات برای طی این مسافت تنها 2.4 میلی ثانیه را صرف کردند.

این مدت زمان 60 میلیاردیم ثانیه نسبت به حداکثر زمان مورد انتظار جلوتر بود و بنابراین در آزمایش Cng 1s که اطلاعات آن در مدت سه سال جمع آوری شده اند در حدود 60 نانوثانیه سریعتر از سرعت نور حرکت کردند. نتایج این تحقیقات شگفت انگیز حاکی از آن بود که نوترینوها سرعت 300 هزار کیلومتر بر ثانیه نور را با حدود 20 بخش بر میلیون شکست دادند.

اتصال بد کابلی عامل شکسته شدن رکورد نور

بر اساس گزارش رویترز، اما اکنون اینگونه به نظر می آید که اتصال ناقص کابل فیبر نوری که دستگاه گیرنده GPS ای که برای تصحیح زمانبندی حرکت نوترینوها مورد استفاده قرار می گرفت با یک رایانه عامل این رکوردزنی بوده است.

در این گزارش جدید آمده است پس از برطرف شدن این نقص ارتباطی و محاسبه دوباره مدت زمان حرکت نوترینوها، محققان دریافتند که اختلاف زمانی میان حرکت نوترینوها و نور برطرف شد و از این رو این نقص اتصال کابل را توضیحی برای نتایج جنجالی سابق درباره سرعت حرکت نوترینوها بیان کردند، که برای تایید فرضیه باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

نوترینوها همچنان سریعتر از نورند؟

با این همه فیزیکدانان گرن ساسو می گویند آزمایشهای انجام شده بر روی تجهیزات منجر به ایجاد دو پرسش شده است، زیرا نقص در اتصال کابل می تواند دو مشکل جداگانه را به وجود آورده باشد: دست کم گرفته شدن مدت زمان حرکت نوترینوها یا دست بالا گرفتن آن.

"رالف هیور" مدیر سرن می گوید وجود چنین تردیدهایی در نتایج مطالعات امری عادی است و تنها راه رهایی از چنین تردیدی انجام پی در پی تحقیقات است و اکنون فیزیکدانان به دو فرضیه متفاوت دیگر رسیده اند.

بر اساس گزارش تلگراف، بیشتر فیزیکدانان نسبت به نتایج سال گذشته این مطالعه بدگمان بودند و مجادلات فراوانی در مجامع علمی بر سر وجود ذراتی سریعتر از نور درگرفته بود. اما اکنون که رویداد اتصال نامناسب کابل فیبر نوری آشکار شده است، تعیین اینکه اتصال نادرست دقیقا چه تاثیری بر روی نتایج نهایی آزمایش گذاشته است نیازمند مطالعات بیشتری است.