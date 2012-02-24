محمد بنا قوت قلب ماست/ چسبیده به کشتی زیاد داریم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم مدیر تیمهای ملی و امور فنی کشتی با بیان این مطلب افزود: درگذشته بنا به دلایلی شرایط برای همکاری فراهم نشد اما با آمدن خطیب به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی و با پیگیری ایشان و جمعی از پیشکسوتان و بزرگان کشتی شرایط حضور من با توجه به فاصله کوتاه تا المپیک فراهم شد که بتوانم به کشتی خدمت کنم.
وی ادامه داد: در کشتی فرنگی حضور محمد بنا به عنوان سرمربی تیم ملی قوت قلب من است، ایشان یک کارگروه قوی دارد و برنامههای این تیم به صورت منظم پیش میرود و در نهایت 130 روز از برنامههای تیم ملی آزاد پیش هستند.
خادم که با برنامه ورزش و مردم گفتگو میکرد، افزود: در کشتی آزاد نیز ما با بررسی که انجام دادیم دیدیم که این تیم از نظر برنامهریزی و مسائل فنی دچار مشکلاتی بود و مربیانی نظیر غلامرضا محمدی، محمد طلایی و علیرضا رضایی نفراتی هستند که با توجه به شرایط و آشنایی که من با آنها از گذشته تا امروز دارم هر کدام میتوانند به عنوان سرمربی در رقابتهای جهانی فعالیت کنند اما شرایط المپیک متفاوت است و در حال حاضر درهای فدراسیون کشتی به روی تمامی بزرگان باز است.
وی تاکید کرد: من با پیگیریهای بسیار زیادی که خطیب سرپرست فدراسیون کشتی به عنوان یک مدیر سرد و گرم چشیده انجام دادند و با توجه به اینکه احساس کردم مدیر قابل اتکایی است تصمیم گرفتم تا در آستانه المپیک به عنوان یک رویداد بزرگ این مسئولیت سخت را قبول کنم.
خادم اظهار داشت: شیوه مدیریتی آقای خطیب توامان با پختگی و تجربه است که این شیوه مورد تایید من است. ما چسبیده به کشتی زیاد داریم که حضور اهالی کشتی خطرات بسیار زیادی برای آنها دارد و آقای خطیب تصمیم گرفت تا این حاشیهها را از کشتی دور کند.
وی ادامه داد: اداره فدراسیون کشتی در حالی که بار ورزش کشور در المپیک بر دوش کشتی است کار سختی است و نیاز به مدیر باتجربهای دارد.
خادم تصریح کرد: الان پیش بینی مدال در المپیک کار عالمانهای نیست ما باید ابتدا باید در رقابتهای گزینشی هفت سهمیه باقی مانده المپیک را کسب کنیم و در این رقابتها که سه مسابقه است کار سختی با توجه به اعمال نفوذها و برخی مسائل داوری وجود دارد.
وی در مورد شرایط تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای آسیایی کره جنوبی اظهار داشت: ما با سه کشتی گیر اصلی خود تقوی، گودرزی و رحیمی راهی کره شدیم و میخواستیم شرایط آنها را با توجه به نوع تمرینات بسنجیم که در نهایت بطور مثال کشتی گیری مانند رحیمی بازده نسبتا خوبی داشت و در دو وزن 84 و 60 نفرات اصلی ما با توجه به تجربه حضور در آسیایی نفرات اصلی ما نبودند و در وزن 120 کیلوگرم کشتی گیری مانند پرویز هادی در نخستین تجربه خود راهی آسیایی شد.
خادم تاکید کرد: در رقابتهای آسیایی مسعود اسماعیلپور مغلوب ناداوری و اعمال نفوذ شد و این نشان میدهد ما باید جایگاه خود را در فدراسیون جهانی کشتی تقویت کنیم و در این راستا باید از اهالی کشتی که پتانسیل بالایی دارد استفاده شود که در این زمینه دکتر رنگرز نایب رئیس فدراسیون کشتی در کره جنوبی رایزنیهای خوبی داشتند که امیدوارم با برنامههای فدراسیون که دارد این موضوع نهادینه شود.
وی در مورد جایگاه انستیتو کشتی اظهار داشت: انستیتو کشتی باید به جایگاه اصلی خود برسد و نمونهاش این است که مرکز کشتی فیلا در قطر افتتاح شده است که جایگاهی در کشتی ندارد. ما برنامههای جدی برای این مرکز علمی و تحقیقاتی داریم که یکی از آنها فعالیت کمیته آمادگی جسمانی و سلامت برای حمایت از تیم ملی است و طی چند روز آینده تیمی راهی قطر میشود تا در افتتاح مرکز علمی کشتی حضور داشته باشد و کارهای نرم افرازی و اصلی این مرکز توسط انستیتو کشتی ایران انجام خواهد شد.
خادم تصریح کرد: ما جلسهای با مسئولان کمیته ملی المپیک برگزار کردیم که برنامههای خود را از جمله برگزاری یک اردوی خارجی برای تیم ملی کشتی فرنگی تشریح کردیم در نهایت کار اصلی ما پس از کسب سهمیهها در رقابتهای گزینشی المپیک آغاز میشود و امیدوارم با حمایت تمامی مسئولان وزارت ورزش و کمیته المپیک کشتی در المپیک موفق شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از رسانه گروهی میخواهیم در کنار نقد سازنده، اصل ورزش و ورزشکاران ما را که در المپیک شانس کسب مدال دارند را حمایت کنند.
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