همايش نهضت قرآن آموزي برگزار مي شود

محمد مهدي بحرالعلوم كارشناس مسئول دبيرخانه نهضت قرآن آموزي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت : ارزيابي و بررسي فعاليت هايي كه تاكنون در چارچوب آئين نامه نهضت قرآن آموزي انجام شده ، از جمله اهداف برگزاري اين همايش است .

وي مشاركت و همفكري دست اندركاران و كارشناسان به منظور رسيدن به راهكارهاي اجرايي مثبت براي آينده را از ديگر اهداف اين همايش اعلام كرد و گفت : اميدواريم برگزاري همايش نهضت قرآن آموزي ، موقعيتي را فراهم آورد تا ضمن بررسي دستاوردها ، در راستاي رفع نقاط ضعف و همچنين رسيدن به راهكارهاي عملي براي عملكرد قوي تر، نتايج مثبتي كسب شود .

بحرالعلوم در مورد زمان برگزاري همايش نهضت قرآن آموزي ، با اعلام اين كه هنوز تاريخ دقيقي براي اين منظور پيش بيني نشده است ، گفت : دوره برگزاري نمايشگاه نيز مشخص نيست ، اما بنظر مي رسد همايش سالانه نشده و به صورت موردي برگزار شود .

نهضت قرآن آموزي به منظور ايجاد هماهنگي و انسجام بين نهادهايي كه در زمينه آموزش قرآن كريم فعاليت مي كنند ، بر اساس مصوبه برنامه سوم توسعه فعال شده است .

با اجراي اين طرح ضمن برگزاري كلاسهاي آموزش عمومي قرآن كريم ، روخواني و تجويد ، گسترش فرهنگ قرآني و همچنين توجه هر چه بيشتر به مفاهيم قرآني ، سازماندهي مي شود.

برگزاري همايش نهضت قرآن آموزي در سال 1384 ، از مصوبات دوازدهمين جلسه ستاد نهضت قرآن آموزي با حضور نمايندگان وزارتخانه ها و سازمان هاي عضو ستاد است .

