مردم یکی از ارکان اصلی نظارت بر انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده پنجشنبه شب در جلسه توجیهی، آموزشی بازرسان و سربازرسان حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرگذاری انتخابات در سرنوشت مردم در طول تاریخ پس از انقلاب اسلامی، بیان داشت: پشتوانه مردمی یکی از مولفه های اساسی قدرت هر نظام و حکومتی محسوب می شود که این پشتوانه طی 33 سال گذشته همواره از انقلاب اسلامی ایران حمایت کرده است.

وی مردم را یکی از ارکان نظارت بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: نظارت بر روند اجرا و برگزاری انتخابات یکی از اقدامات مردم در هر دوره از انتخابات علاوه بر مشارکت گسترده در انتخابات بوده است که به علت همین نظارت مردمی همواره انتخاباتها در کشورمان در نهایت سلامت برگزار شده اند.

فرماندار بندرعباس با اشاره به حساسیت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در این دوره چشم دنیا به شیوه برگزاری و نتایج انتخابات ایران دوخته شده و دشمنان در پی این هستند تا مسئله ای را برای زیر سوال بردن و ضربه زدن به انتخابات هستند، پس باید ضریب هوشیاری و آمادگی مجریان، ناظران و بازرسان انتخابات بیش از پیش افزایش یابد.

امینی زاده ادامه داد: حضور گسترده مردم در عرصه های مختلف از جمله انتخابات همواره توطئه های دشمنان را خنثی کرده و نیاز است در این دوره مجریان و بازرسان انتخابات شرایط خلق حماسه ای جدید توسط مردم را به خوبی فراهم کنند.

وی با تاکید بر قانون گرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: امانتداری، عدالت محوری و حضور حداکثری مردم در انتخابات از مواردی هستند که با قانون گرایی مجریان انتخابات تحقق خواهند یافت و بازرسان باید چشمان بیدار تحقق قانون گرایی در انتخابات باشند.

فرماندار بندرعباس بازرسان انتخابات را از صادق ترین و وفادارترین افراد نسبت به نظام جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: حضور بازرسان موجب اثربخشی و تاثیرگذاری بیشتر قانون گرایی در انتخابات خواهد شد.

وی با اشاره به امکان بروز خطا و اشتباه در روند برگزاری انتخابات، بیان داشت: بازرسان باید تمامی این خطاها و اشتباهات را به نهادهای مربوط گزارش دهند چون تذکرات بازرسان خطاهای احتمالی در برگزاری انتخابات را کاهش خواهد داد.

فرماندار بندرعباس اضافه کرد: دانستن و آگاهی داشتن از قانون انتخابات رمز اثر بخشی کار بازرسان است و بازرسان باید نسبت به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند.