به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیت‌بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون صبح جمعه در حاشیه برگزاری این جشنواره با تقدیر از تلاش‌های دانش‌آموزان و مربیان پرورشی مدارس اظهار داشت: هنر زائیده ذهن خلاق و مبتکر است و باهنر می توان جامعه را به سمت روشنی هدایت کرد.

اسماعیل خیاط افزود: برنامه‌ها و فعالیت‌های زیادی در گروه پرورشی و تربیت بدنی انجام گرفته و امیدواریم نتایج و ثمرات خوبی داشته باشد و بتواند بر مردم و جامعه اثربخش باشد که گرایش دانش آموزان به رشته‌های فرهنگی هنری نشان از اهمیت فرهنگ و هنر در پیشبرد اهداف مقدس نظام اسلامی است.

درادامه این جشنواره 19 گروه سرود از مدارس منطقه بردخون به رقابت پرداختند که در پایان، گروه‌های برتر مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع مختلف به شرح زیر انتخاب شدند که رتبه های اول مدارس راهنمایی و متوسطه به مسابقات استانی اعزام خواهند شد.

در مدارس ابتدائی دختران به ترتیب دبستان فلاحی، دبستان ام البنین، دبستان مدرس و دبستان بنت الهدی حائز رتبه‌های برتر شدند.

در مدارس ابتدایی پسران به ترتیب دبستان بلال، دبستان حافظ، دبستان فرهنگ و دبستان مدرس حائز رتبه‌های برتر این جشنواره شدند.

در مدارس راهنمایی دختران نیز به ترتیب راهنمایی فضیلت، راهنمایی نرجس و راهنمایی عفت حائز مقام‌های برتر شدند.

در مدارس راهنمایی پسران نیز مدارس راهنمایی نجات الهی، راهنمایی شهیدخیاط و راهنمایی دانش به ترتیب رتبه‌های برتر را به دست آوردند.

در مدارس متوسطه دختران نیز به ترتیب هنرستان شهیده قایدی، دبیرستان حجاب و دبیرستان حضرت فاطمه زهرا(س) به رتبه‌های برتر این جشنواره دست یافتند.

و در مدارس متوسطه پسران نیز دبیرستان شهیدبردستانی و هنرستان حضرت رسول(ص) حائز رتبه‌های برتر شدند.