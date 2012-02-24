اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول امور فرهنگی مسجد محوری مدنی بروجن گفت: طرح معیار انتخاب نماینده صالح در مسجد مدنی بروجن برگزار شد.
ابوالقاسم دارابی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید افرادی متدین، صالح، سالم و قانون مدار باشند.
وی ولایت مداری، توجه به خواسته های مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان را از دیگر خصوصیات نماینده صالح دانست.
دارابی تصریح کرد: به منظور تبیین خصوصیات نماینده مجلس و آشنا شدن مردم با قوانین انتخابات مراسمی با عنوان معیارهای انتخاب نماینده صالح در مسجد محوری مدنی برگزار شد.
وی سخنرانی را از برنامه های این مراسم برشمرد و گفت: حجت الاسلام جعفری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در این مراسم سخنرانی کرد.
برگزاری کرسی تلاوت در مسجد جامع چلگرد کوهرنگ
رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ از برگزاری کرسی تلاوت در مسجد جامع شهر چلگرد خبر داد.
حجت الاسلام علی نصیری هدف از برگزاری این برنامه را انس با قرآن کریم و تشویق نوجوانان و جوانان به قرائت قرآن خصوصاً کسانی که استعداد و علاقه مند به قرائت با صوت است.
وی گفت: از دو نفر از قاریان برجسته استانی و کشوری در این برنامه به قرائت قرآن کریم پرداختند.
نصیری بیان کرد: با برگزاری محافل انس با قرآن و کرسی های تلاوت حضور جوانان و نوجوانان در برنامه های قرآنی پررنگ می شود و باعث جذب این قشر از جامعه به فراگیری قرآن می شود.
دوره آموزشی برای مداحان بروجن برگزار می شود
رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: برگزاری کلاس آموزشی برای مداحان و مسئولان هئیت ها در رفع خرافات عزاداری مفید است.
حجت الاسلام مجید الهیان افزود: برگزاری دورههای آموزشی اصول مداحی و مدیریت هیئت میتواند تا 50 درصد آسیبهای مجالس عزاداری را حذف کند.
وی مسئولان هیئتها و مداحان را محور اصلی برنامههای عزاداری دانست و تأکید کرد: آگاهی بخشی به مسئولان هیئتها و مداحان پیرامون آسیبها و خرافات مجالس عزاداری در ارتقای سطح کیفی این برنامه ها مؤثر است.
رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ با بیان اینکه یک دوره آموزشی برای مداحان و مسئولان هیئتهای شهرستان بروجن برگزار میشود؛ تأکید کرد: این دوره با هدف افزایش میزان اطلاعات مداحان برگزار می شود.
الهیان گفت: ساماندهی مداحان و جلوگیری از فعالیت مداحان کم سواد از دیگر اهداف برگزاری این دوره است.
وصیت نامه شهدا در دبیرستان دخترانه صدرای بروجن قرائت شد
مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن گفت: زندگینامه و وصیت نامه شهدای جنگ تحمیلی ایران در دهه فجر در صبحگاه این آموزشگاه قرائت شد.
فرشته محمدیان افزود: معرفی الگوهای برجسته رفتاری و آشنا نمودن دانش آموزان با آرمان ها و اهداف شهدا و گرامی داشت یاد و خاطره شهدا از اهداف اجرای این طرح بود.
وی تأکید کرد: در این طرح در هر روز زندگی نامه و فضایل شخصیت یک نفر از شهدای بروجن قرائت شد.
ارسال هفت هزار پیامک توسط تبلیغات اسلامی بروجن
رئیس تبلیغات اسلامی بروجن با بیان اینکه هفت هزار پیامک توسط سازمان تبلیغات اسلامی بروجن ارسال شده است، گفت: این پیامکها با هدف اطلاع رسانی و تبلیغ برنامههای این نهاد در مناسبتهای مختلف ارسال شد.
حجت الاسلام مجید الهیان افزود: دعوت از روحانیان و مسئولان هیئت ها به شرکت در این برنامه ها از دیگر اهداف ارسال پیامک بود.
وی گفت: استفاده از امکانات روز و تبلیغ سریع فعالیتهای این نهاد از ثمرات راهاندازی سامانه پیام کوتاه است.
الهیان تأکید کرد: سامانه پیام کوتاه تبلیغات اسلامی بروجن از سال 89 راهاندازی و فعال شد.
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