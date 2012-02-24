جایزه ملی کیفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت و مدیریت ازجمله عوامل اصلی توانمندی در رقابت های جهانی محسوب می شود که ارتقا سطح کیفیت در خدمات دولت الکترونیک را به همراه دارد. براین اساس هدف از برگزاری جایزه ملی کیفیت ICT ، ارتقا کیفیت خدمات و محصولات این بخش مطابق با نیازهای ملی، منطقه ای و بین المللی عنوان شده است که این مهم از طریق بکارگیری مدل بومی کیفیت توسط تمامی سازمانهای دولتی و خصوصی فعال در این حوزه محقق می شود.

برگزاری این جایزه به تصویب شورای معاونان وزارت ارتباطات رسیده است و مدل برگزاری آن نیز توسط کارشناسانی از بخش خصوصی و دولتی و با رویکرد نوآوری و یادگیری برمبنای رضایت مشتریان طراحی و نهایی شده است.

براین اساس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رئیس شورای سیاستگذاری این جایزه است و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران به عنوان اعضای این شورا انتخاب شده اند.

در راستای ارزیابی جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمانهای داوطلب با استفاده از این مدل به ارزیابی وضعیت خود پرداخته و در قالب فرایند خوداظهاری شرایط را برای ارزیابی ارزیابان مستقل در دبیرخانه جایزه فراهم می کنند.

همچنین کمیته ارزیابی و آموزش جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارتقا سطح دانش کاربردی مدل در سازمانهای متقاضی و همچنین انجام ارزیابی های دقیق و بی طرفانه تشکیل شده است.

به گزارش مهر، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی موردنیاز مدل جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سازمان های متقاضی، طراحی و صحه گذاری دوره های آموزشی مورد نیاز مدل جایزه، ارزیابی و انتخاب ارزیابان صاحب صلاحیت و اخلاق مدار، برنامه ریزی انجام ارزیابی ها و تشکیل تیم های ارزیابی مطابق برنامه اجرایی جایزه و در نهایت ارائه نتایج ارزیابی به دبیرخانه و شورای سیاستگذاری جایزه از جمله مهم ترین مسئولیتهای این کمیته خواهد بود.