رژیم صهیونیستی ضعیف تر از گذشته است/ نصرالله محبوب ترین شخصیت عرب

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار احمد وحیدی در دومین همایش بین المللی بزرگداشت سرداران شهید جهان اسلام با عنوان نکوداشت فرماندهان شهید حزب الله لبنان افزود: ارتش رژیم صهیونیستی ، درمانده ، خسته و شکست خورده است و صهیونیست هایی که در خاک فلسطین زندگی می کنند نمی دانند تا چه وقت می توانند در ان سرزمین باشند .

وی گفت : رژیم صهیونیستی بقای خود را در خطر می بیند و این واقعیت منطقه است .

وحیدی افزود : ما ملتی سربلند ، سرافراز و با عزت هستیم حزب الله لبنان نیز در خط مقدم مبارزه با صهیونیست است واین جبهه روز به روز قوی تر می شود.

وی گفت : حزب الله لبنان به لبنان عزت داد و امروز این کشور قوی ترین حلقه مقاومت بر ضد صهیونیست هاست .

وحیدی افزود : تنها کشور عربی که با قدرت و زور حقش را از صهیونیست ها گرفت لبنان بود و این به برکت وجود مقاومت اسلامی حزب الله است .

وزیر دفاع با بیان اینکه امروز توان بازدارندگی حزب الله دغدغه بزرگ صهیونیست هاست گفت : سید حسن نصرالله دیدی فراتر از لبنان دارد و برای نجات دیگران نیز می کوشد .

وی افزود : سید حسن نصرالله محبوب ترین شخصیت عرب است البته حسودانی در سران مرتجع عرب هستند که این را برنمی تابند .

این عضو کابینه افزود: شیعه یا سنی بودن مهم نیست بلکه مهم این است که در کدام جبهه قرار داریم و مسلمان نمی تواند با امریکا و صهیونیست ها که دشمن اسلام هستند همراه باشد.

وی تاکید کرد : پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه موجب پیروزی فلسطینیان در جنگ 22 روزه و بیداری اسلامی در منطقه شد و این بیداری مدیون افتخار افرینی ها و خون شهدای حزب الله است .

وحیدی باتاکید بر اینکه کسی که در خدمت صهیونیست ها و امریکایی هاست مسلمان نیست گفت : امروز بیداری اسلامی باید ویژگی ضد امریکایی و صهیونیستی خود را بیشتر نشان دهد .

وزیر دفاع شهدای حزب الله لبنان را نماد مظلومیت ، عزت ، شکوه ، اقتدار و پیروزی در اوج عسرت خواند و افزود : این شهدا الگوی انسانهای پاک نیت اند که در پی راه جدیدی در دنیا هستند .

وی با تمجید از شهدای حزب الله لبنان گفت : خون این شهدا در مقاومت اسلامی تجلی یافته که نمونه آن پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه و فروریختن همه ابهت و قدرت نظامی صهیونیست ها در آن است .

وزیر دفاع افزود: مرتجعین مانند حسنی مبارک که دست در دست امریکا و صهیونیست ها علیه حزب الله داشتند فکر نمی کردند حزب الله در جنگ 33 روزه پیروز شود اما وعده الهی محقق شد و مترجعین عرب، فتنه گران داخلی ، صهیونیست ها و امریکا همه در توطئه هایشان شکست خوردند.

بنابراین گزارش،در این همایش از خانواده های شهید مقاومت و فرماندهان حزب الله لبنان با اهداء لوح ، تقدیر شد .

فاطمه مغنیه فرزند شهید مغنیه نیز در این مراسم گفت : هر زمان که در جمهوری اسلامی ایران بودم احساس گرانقدری و عزیز بودن کردم و این همان حسی است که پدرم به این خاک داشت .

همچنین در این همایش از 14 کتاب که برای 14 شهید جهان اسلام از جمله عمادمغنیه ، سید عباس موسوی ، مصطفی چمران ، احمد متوسلیان ، محمد باقر حکیم ، سید محمد باقر صدر و فتحی شقاقی به دو زبان عربی و انگلیسی نوشته شده است ، رونمایی شد.