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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

وحیدی:

رژیم صهیونیستی ضعیف تر از گذشته است/ نصرالله محبوب ترین شخصیت عرب

رژیم صهیونیستی ضعیف تر از گذشته است/ نصرالله محبوب ترین شخصیت عرب

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: امروز رژیم صهیونیستی درمانده تر و ضعیف تر از گذشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار احمد وحیدی در دومین همایش بین المللی بزرگداشت سرداران شهید جهان اسلام با عنوان نکوداشت فرماندهان شهید حزب الله لبنان افزود: ارتش رژیم صهیونیستی ،  درمانده ، خسته و شکست خورده است و صهیونیست هایی که در خاک فلسطین زندگی می کنند نمی دانند تا چه وقت می توانند در ان سرزمین باشند .

وی گفت : رژیم صهیونیستی بقای خود را در خطر می بیند و این واقعیت منطقه است . 

وحیدی افزود : ما ملتی سربلند ، سرافراز و با عزت هستیم حزب الله لبنان نیز در خط مقدم مبارزه با صهیونیست است واین جبهه روز به روز قوی تر می شود.

وی گفت : حزب الله لبنان به لبنان عزت داد و امروز این کشور قوی ترین حلقه مقاومت بر ضد صهیونیست هاست .

 وحیدی افزود : تنها کشور عربی که با قدرت و زور حقش را از صهیونیست ها گرفت لبنان بود و این به برکت وجود مقاومت اسلامی حزب الله است .

وزیر دفاع با بیان اینکه امروز توان بازدارندگی حزب الله دغدغه بزرگ صهیونیست هاست گفت : سید حسن نصرالله دیدی فراتر از لبنان دارد و برای نجات دیگران نیز می کوشد .

وی افزود : سید حسن نصرالله محبوب ترین شخصیت عرب است البته حسودانی در سران مرتجع عرب هستند که این را برنمی تابند .

این عضو کابینه افزود: شیعه یا سنی بودن مهم نیست بلکه مهم این است که در کدام جبهه قرار داریم و مسلمان نمی تواند با امریکا و صهیونیست ها که دشمن اسلام هستند همراه باشد.

وی تاکید کرد : پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه موجب پیروزی فلسطینیان در جنگ 22 روزه و بیداری اسلامی در منطقه شد و این بیداری مدیون افتخار افرینی ها و خون شهدای حزب الله است .

وحیدی باتاکید بر اینکه کسی که در خدمت صهیونیست ها و امریکایی هاست مسلمان نیست گفت : امروز بیداری اسلامی باید ویژگی ضد امریکایی و صهیونیستی خود را بیشتر نشان دهد .

وزیر دفاع شهدای حزب الله لبنان را نماد مظلومیت ، عزت ، شکوه ، اقتدار و پیروزی در اوج عسرت خواند و افزود : این شهدا  الگوی  انسانهای پاک نیت اند که در پی راه جدیدی در دنیا هستند .

وی با تمجید از شهدای حزب الله لبنان گفت : خون این شهدا در مقاومت اسلامی تجلی یافته  که نمونه آن پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه و فروریختن همه ابهت و قدرت نظامی صهیونیست ها در آن است .

وزیر دفاع افزود: مرتجعین مانند حسنی مبارک که دست در دست امریکا و صهیونیست ها علیه حزب الله داشتند فکر نمی کردند حزب الله در جنگ 33 روزه پیروز شود اما وعده الهی محقق شد و مترجعین عرب، فتنه گران داخلی ، صهیونیست ها و امریکا همه در توطئه هایشان شکست خوردند.

بنابراین گزارش،در این همایش از خانواده های شهید مقاومت و فرماندهان حزب الله لبنان با اهداء لوح ، تقدیر شد .

فاطمه مغنیه فرزند شهید مغنیه نیز در این مراسم گفت : هر زمان که در جمهوری اسلامی ایران بودم احساس گرانقدری و عزیز بودن کردم و این همان حسی است که پدرم به این خاک داشت .

همچنین در این همایش از 14 کتاب که برای 14 شهید جهان اسلام از جمله عمادمغنیه ، سید عباس موسوی ، مصطفی چمران ، احمد متوسلیان ، محمد باقر حکیم ، سید محمد باقر صدر و فتحی شقاقی  به دو زبان عربی و انگلیسی نوشته شده است ، رونمایی شد.

کد مطلب 1542132

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