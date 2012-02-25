تیم فوتبال تربیت یزد از نیروی زمینی تهران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، از رقابت های لیگ دسته اول فوتبال قهرمانی باشگاه های کشور در زمین اختصاصی نیروی زمینی در تهران، تیم فوتبال تربیت یزد یک بر صفر از تیم نیروی زمینی تهران شکست خورد.

تک گل این مسابقه برای تیم میزبان در دقیقه 12 و توسط موسی شهبازی به ثمر رسید.

تیم تربیت در روز سه شنبه نهم اسفند ماه از ساعت 14 و 45 دقیقه در ورزشگاه شهید نصیری مقابل تیم استقلال صنعتی قرار خواهد گرفت.

برگزاری اولین دوره مسابقات قهرمانی شنای بانوان استان یزد

اولین دوره مسابقات قهرمانی شنای بانوان استان به میزبانی باشگاه سنگ آهن بافق در روز جمعه پنجم اسفند برگزار شد.

6 تیم از شهرستان های تفت، اردکان، بافق، ابرکوه، یزد الف و یزد ب در این دوره از رقابت ها شرکت کردند.

این مسابقات در چهارگروه سنی زیر 10 سال،11 و 12 سال، 13و 14 سال و 15و 17 سال در رشته های کرال سینه، کرال پشت، قورباغه، پروانه و 50*4 متر آزاد تیمی برگزار شد.

برد شیرین پیشگامان کویر یزد برابر تیم کرمان

تیم والیبال پیشگامان کویر یزد در ادامه پیکارهای خود در لیگ برتر کشور موفق به پیروزی مقابل تیم کرمان شد.



در هفته دوازدهم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران تیم پیشگامان کویر یزد در سالن شش هزار نفره شاهدیه یزد پذیرای تیم کرمان بود که در پایان موفق شد میهمان خود را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد.

تیم پیشگامان کویر در سه ست متوالی و با امتیازهای 25 بر 19 ، 25 بر 19 و 25 بر 16 حریف خود را شکست داد.

تیم پیشگامان کویریر یزد با این برد خانگی مجموع امتیازات خود را به عدد 45 رساند و با یک پله صعود در مکان پنجم جدول قرار گرفت.

تیم والیبال کرمان هم با 11 امتیاز همچنان در رده سیزدهم جدول قرار دارد.

این مسابقه را حسین پورکاشیان و محمدرضا درفش کاویان قضاوت کردند و ناظر مسابقه هم خلیل یگانه مجد بود.