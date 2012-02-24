نمایس فیلم روز سوم در فیلیپین / نشست فارسی آموزان در مانیل

به گزارش خبرنگار مهر ، در ابتدای این فیلم که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان به نمایش درآمد، امامدوست مدرس زبان فارسی درارتباط با موضوع فیلم ، هشت سال دفاع مقدس ، علل آغاز و حمایت های فراوان دنیای غرب از عراق بر علیه ایران مطالبی را بیان کرد.

در پایان این برنامه که مورد استقبال دانشجویان واقع گردید ، انها خواستار اجرای برنامه هایی از این دست برای اشنایی بیشتر با جمهوری اسلامی ایران شدند.

چندی پیش نیز از سوی فارسی آموزان فیلیپینی نمایشنامه رستم و سهراب به زبان فارسی به اجرا در آمد که بسیار مورد استقبال فیلیپینی های علاقه مند به زبان فارسی قرار گرفت .

در تاریخ 16 اسفندماه سالجاری و با همکاری دانشکده زبان دانشگاه یوپی ، نشست 100 نفری فارسی آموزان به همراه رونمایی از پایگاه اینترنتی در این دانشگاه برگزار خواهد شد .