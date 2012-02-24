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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

به همت رایزنی فرهنگی ،

نمایس فیلم روز سوم در فیلیپین / نشست فارسی آموزان در مانیل

نمایس فیلم روز سوم در فیلیپین / نشست فارسی آموزان در مانیل

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: به پیشنهاد تعدادی از فارسی آموزان فیلیپینی به منظور آشنایی دیگر دانشجویان با جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ ایرانی ، فیلم روز سوم در دانشکده زبان دانشگاه یوپی به نمایش گذاشته شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، در ابتدای این فیلم که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان به نمایش درآمد، امامدوست مدرس زبان فارسی درارتباط با موضوع فیلم ، هشت سال دفاع مقدس ، علل آغاز و حمایت های فراوان دنیای غرب از عراق بر علیه ایران مطالبی را بیان کرد.

در پایان این برنامه که مورد استقبال دانشجویان واقع گردید ، انها خواستار اجرای برنامه هایی از این دست برای اشنایی بیشتر با جمهوری اسلامی ایران شدند.

چندی پیش نیز از سوی فارسی آموزان فیلیپینی نمایشنامه رستم و سهراب به زبان فارسی به اجرا در آمد که بسیار مورد استقبال فیلیپینی های علاقه مند به زبان فارسی قرار گرفت .

در تاریخ 16 اسفندماه  سالجاری و با همکاری دانشکده زبان دانشگاه یوپی ، نشست 100 نفری فارسی آموزان به همراه رونمایی از پایگاه اینترنتی در این دانشگاه برگزار خواهد شد .

کد مطلب 1542136

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