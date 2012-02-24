به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه پنجشنبه در جمع ورزشکاران قمی در مسجد المهدی(ع) در سخنانی گفت: ورزش امری کمال آور برای زندگی انسان است و امر حاشیه ای نیست و عقل سالم در بدن سالم است و موضوعی حاشیه ای نیست.



وی بیان داشت: من در بیوگرافی آیت الله العظمی مکارم می خواندم که گفته بودند من از ابتدای جوانی و به توصیه پزشکان همواره کم غذا خوردم و ورزش می کنم؛ مراجع ما هم این طور می اندیشند و به این مسائل اهمیت می‌دهند که ورزش حاشیه در زندگی انسان نیست.



نماینده مردم قم در مجلس عنوان کرد: ورزش قهرمانی و حرفه ای در کنار ورزش همگانی برای ما ارزش زیادی دارد و قله ای است که اراده ها را معطوف می کند و امر مهمی است به همین دلیل در مجلس برای هر دو ورزش بودجه خاصی گذاشته شد و حتی درصدی از بودجه کل دستگاه ها قرار شد صرف ورزش شود.



ورزش از حاشیه نشینی خارج شود



وی تاکید کرد: ورزش باید از حاشیه نشینی خارج و به متن زندگی مردم تبدیل شود؛ بخشی از حیات اجتماعی ما را باید ورزش در اختیار بگیرد تا نشاط و شادابی در کارها بروز یابد.



لاریجانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در عرصه ورزش استان تصریح کرد: انتقال صبا به قم یکی از کارهایی بود که در این دوره صورت گرفت البته با این هدف به قم آمد تا الگویی برای جوانان قمی برای فعال شدن آنان شود و امیدوارم مسئولان ورزش قم آن را بستری کنند تا جوانان علاقمند در قم بتوانند در این عرصه فعال شوند و یک گام به پیش بروند.



تعطیلی ورزشگاه حیدریان ناگوار بود



وی ادامه داد: یک حادثه ناگواری هم مربوط به ورزشگاه حیدریان رخ داد که خوب نبود ما همین یک ورزشگاه را بیشتر نداشتیم و تعطیل شدن آن ناگوار بود که لبته حل شد.



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه ورزش طبعا جایگاه سیاست نیست گفت: من متاسفم از این که برخی مسئولان در هیئت مدیره باشگاه‌ها می‌روند شما چه تخصصی در ورزش دارید و چه دلیلی دارد که می‌روید؛ ژستی برای آنان شده است؛ ما باید بپذیریم ورزش هم امر تخصصی است و بگذاریم متخصصان در این امر حضور داشته باشند و البته هرقدر هم گفتیم علاج نشد و باید قانونی در مجلس بگذاریم که ورود سیاستمداران در حوزه ورزش ممنوع شود.



لاریجانی بیان داشت: خیلی از افراد را می شناسم که در این باشگاهها و تشکیلات ورزشی حضور می یابند که هیچ خصوصیت ورزشی ندارد؛ حالا اگر مسئولی ورزشکار هم هست عیب ندارد اما قد و قواره برخی به ورزشکار و قهرمان نمی خورد ولی در ورزش حضور دارند.



مجلس اکابر نیست



وی تاکید کرد: وضع مبتذلی پیش آمده است ؛ هر کسی باید سر جای خودش قرار بگیرد؛ درمورد مجلس هم همینطور است و باید نمایندگانی وارد شوند که به مسائل کشور اشراف داشته باشند؛ مجلس، اکابر نیست که کسی وارد آن شود تا چیزی یاد بگیرد؛ مجلس باید کسی برود که سالها مسائل کشور را شناخته باشد و بتواند آن را حل کند.



کشور با هوچیگری اداره نمی‌شود



رئیس مجلس هشتم اضافه کرد: کسانی با هوچیگری و سر و صدا می خواهند به مجلس بروند؛ حالا رفتید می خواهید چیکار کنید؛ این چهار سالی که من در مجلس بودم یک عده ای از آقایان را می دیدم هیچ وقت راجع به طرح و لایحه ای اظهار نظر نمی‌کنند و حتی سرفه‌ای نمی‌کردند که ببینیم حضور دارند اما صدایشان در عرصه سیاست بلند است و رهنمود برای همه می‌دهند.



عده ای سوار بر اسب فتنه اند و در آغوش انحراف آرمیده اند



وی تاکید کرد: این وضع ناخوشایندی است و بی هنری و بی عرضگی را ممزوج کرده و سوار بر اسب فتنه شده و در بستر و آغوش انحراف آرمیده اند در حالیکه مجلس جای کار کردن است و جای حرف زدن نیست؛ هر کس هنری دارد و بلد است مشکلی راحل کند بسم الله؛ ما در کشور نیازی به این همه حرافی نداریم؛ احتیاج به کار داریم که مشکلات مردم را حل کنند.



وی با اشاره به مشکلات ورزشکاران تصریح کرد: کمیسیون فرهنگی مسئول این کار بود و این چیزها را باید حل می کردند همان طور که برخی کمیسیونهای دیگر فعال بودند.



لاریجانی اظهار داشت: برخی کمیسیونها بیمه قالیبافان را حل کردند؛ بیمه بیکاری را حل کردند و مجلس گامهای خوبی برداشت و باید بیمه ورزشکاران نیز پیگیری و حل شود و نباید ورزشکاران دغدغه داشته باشند.



حرافی برای مردم نان و آب نمی شود



وی افزود: هر وقت کمسیونهای مجلس تخصصی و نشاط داشته باشند کشور رشد می کند ولی اگر بخواهند حرف بزنند و سیاست ببافند چیزی در نمی آید؛ این حرفها که من می بینم واقعا نان و آب برای مردم نمی شود؛ مردم یک مشکلاتی دارند و عده ای هم حرفهای دیگری می زنند و بیشتر هم جنبه کاسبی دارد؛ یک شغل شده است.



نماینده مردم قم در مجلس اظهارداشت: ما برای مجلس نیازمند انسانهایی ولایی، انقلابی، متخصص و کاردان هستیم؛ من نگاهم به کسی نیست؛ مشکلات کشور لاینحل نیست اگر علم و تخصص و سعه صدر باشد قابل حل است؛ در کشوری با این همه امکانات نباید مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد.



انتقاد از وضع سکه



وی تاکید کرد: نمی خواهم زحمات مسئولان را نادیده بگیرم ولی نباید در کشور یکدفعه این وضع در سکه ایجاد شود؛ وقتی هدفمندی یارانه ها تصویب شد و مجلس گفت باید ظرف پنج سال انجام شود تحلیل این بود که پمپاژ پول می تواند این مشکلات را ایجاد کند و امروز معلوم شد که این تحلیل درست بوده و اگر در مسایل اقتصادی با دید درست و علمی نگاه شود این مشکلات پیش نمی آید.



یک سیاستمدار علامه حلی نیست



لاریجانی اضافه کرد: همه بخش‌ها و ورزش هم همین طور است؛ اینکه سیاسیون باید حد خود را نگاه دارند و وارد ورزش نشوند چون کار تخصصی است و یک سیاستمدار نباید بگوید من علامه حلی هستم و الا و لابد همین کار باید انجام شود.



وی تصریح کرد: باید به شعور متخصصان احترام بگذاریم و به نظر آنان احترام بگذاریم؛ مجلس آتی باید مشحون از نمایندگانی باشد که ولایی و متخصص هستند.



تاکید بر استقلال مجلس



نماینده قم در مجلس ادامه داد: من روی استقلال مجلس تاکید می کنم؛ استقلال مجلس به معنای دعواکردن نیست به معنای حفظ هویت آن است؛ اینها عصاره و نماینده مردم هستند و همراهی کردن غیر از زیربار قوه دیگر رفتن است.



وی تاکید کرد: اگر وزیر و فردی تخلف کرد نمایندگان باید با شجاعت جلوی او را بگیرند و زد و بندی نکنند.



رئیس مجلس شورای اسلامی در خاتمه بر پیگیری مشکلات ورزشکاران قمی تاکید کرد.



در این جلسه همچنین تعدادی از قهرمانان ورزشی استان به بیان برخی مشکلات جامعه ورزشی پرداختند.