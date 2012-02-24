به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در مراسم معرفی برگزیدگان دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت، گفت: در 2 دوره قبل رتبه ایران در مسابقات جهانی مهارت شانزدهم جهان بود که نسبت به دوره قبل تر از خود یک صعود 20 پله ای جهانی را برای ایران به همراه داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه هم اکنون نیز با جهشی 10 پله ای در رتبه ششم جهان هستیم، اظهار داشت: طی مدت کمتر از 2 سال توانستیم جایگاه ایران را در مسابقات بین المللی مهارت 10 رتبه بهبود ببخشیم.

شیخ الاسلامی با اعلام اینکه با برگزیدگان مسابقات ملی که از بین آنها گروهی برای اعزام به آلمان انتخاب خواهند شد قرار گذاشتیم که در دور بعدی رتبه اول تا سوم جهان را کسب کنیم، افزود: امروز راه توسعه و پیشرفت کشور، افزایش سطح رفاه اجتماعی، تقویت سرمایه گذاری ها و گسترش فعالیت های اقتصادی از مسیر توسعه آموزش های مهارتی می گذرد.

وی خاطر نشان کرد: امروز بخش قابل توجهی از انجام کار در دنیا از طریق توانایی انجام کار است و برای تبدیل علم به کار و فعالیت در اجتماعی باید از سوی دولت ظرفیت سازی صورت گیرد و از این طریق بسترهای لازم برای تامین زیربناهای لازم تدارک شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سال های گذشته نگاه دستگاه ها و مسئولان به مهارت آموزی معطوف شده است، افزود: از این طریق توانستیم سازماندهی و هم افزایی، تجمیع ظرفیت ها و توانمندی های مختلف در آموزش های مهارتی را دنبال کنیم.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: با استقرار یک نظام جامع مهارتی در کشور به موازات نظام علمی و آکادمیک حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور تکمیل می شود.

به گفته وی، امروز فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیار زیادی داریم که به دلیل عدم مهارت در انجام کار نمی توانند در بازار کار کشور برای خودشان شغلی دست و پا کنند و کسانی را هم داریم که با وجود سواد کمتر و یا حتی بی سواد به دلیل داشتن یک مهارت به خوبی در بازار کار وارد می شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: نگاه مسئولان و مردم باید به این سمت باشد که بتوانیم علوم و فناوری های پیشرفته و سطح بالا را به یک محصول تبدیل کنیم که منجر به ایجاد ثروت و فرصت های جدید شغلی خواهد شد.

شیخ الاسلامی این مطلب را هم افزود که علاوه بر حمایت از مهارت آموزان و منتخبین کشوری برای دریافت تسهیلات بانکی، در اخذ مجوزها، ایجاد هماهنگی ها و تامین زمین و امکانات و مواردی از این دست با آنها همراه خواهیم بود.