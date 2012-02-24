بازگشت آرامش به شهر الکفره/ حمایت از طرحهای آشتی ملی در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "یوسف المنقوش" گفت: آرامش به شهر الکفره بازگشته است و انقلابیون اوضاع را به کنترل خود درآورده اند.

وی افزود: واحدهایی از ارتش ملی لیبی هم اکنون بر فرودگاه این شهر مسلط هستند و از آمادگی کامل برای تامین امنیت این فرودگاه و مناطق دیگر شهر برخوردارند.

النقوش بیان کرد: ارتش در راستای کمک رسانی انسانی و فراهم آوردن شرایط لازم برای خروج مجروحان از شهر الکفره تلاش می کند.

از سوی دیگر "محمد الحریزی" سخنگوی شورای انتقالی لیبی اعلام کرد: انقلابیون سلاح خود را بر زمین نگذاشته اند و آماده مقابله با مشکلات موجود در شهر الکفره هستند.

وی گفت: فتنه افکنی های سابق، آنچه هم اکنون در الکفره رخ داده است و نیز هر اقدام شرورانه دیگری در آینده هرگز گزندی به انقلاب 17 فوریه لیبی وارد نخواهد کرد.

این در حالی است که "وحید برشان" یکی از اعضای شورای انتقالی لیبی در "غریان" در غرب لیبی درباره خطراتی که انقلاب 17 فوریه را تهدید می کند هشدار داد.

وی افزود: شورای انتقالی باید بداند زمان آن فرا رسیده است که گامهای عملی و شجاعانه ای برای شروع تلاشهای آشتی ملی و حمایت طرحهایی که در این زمینه ارائه می شود بردارد.

برشان با اشاره به طرحی که "احمد قذاف الدم" بازوی راست معمر قذافی در روزهای اخیر درباره آشتی ملی مطرح کرده بود اظهار داشت: این طرح و طرحهای مشابه که ثبات را به دنبال داشته باشد مفید است.

وی گفت: ما نمی خواهیم که هیچ گروهی در لیبی به حاشیه برود و برخی گروهها قدرت نمایی کنند. باید فرصت فتنه افکنی از توطئه گران گرفته شود.

برشان تاکید کرد: همه مردم لیبی باید به فکر آینده لیبی باشند زیرا ما به همه مردم نیاز داریم همگی ما ظرف 42 سال گذشته از سیاست انحصار طلبی یک گروه رنج برده ایم.

شایان ذکر است که در درگیری های اخیر میان قبایل التبو الزاویه در مناطق جنوبی لیبی صدها نفر کشته و زخمی شدند.