چودری درگفتگو با مهرتأکیدکرد؛ روابط مستحکم تهران-اسلام آباد/ تحریمها تاثیری بر خط لوله صلح ندارد

"خادم حسین چودری" با اشاره به مشکلات مردم پاکستان از جمله حملات مکرر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به خاک این کشور خواستار پوشش دقیق اخبار توسط روزنامه نگاران و تحلیلگران در جهان اسلام شد و تاکید کرد: همزمان با وابستگی بسیاری از مطبوعات به منابع غربی، اصحاب رسانه در جهان اسلام تنها بدین وسیله می توانند علیه جنگ رسانه ای غرب مقابله کنند.

وی در ادامه با اشاره به روابط مستحکم تهران-اسلام آباد خواستار همکاری رسانه ای بیشتر میان ایران و پاکستان شد و این دو کشور را پیشرو در عرصه رسانه در جهان اسلام خواند.

چودری با اشاره به حمایت پاکستانی ها از انقلاب های منطقه خواستار تلاش بیشتر انقلابیون برای حفظ انقلاب خود و جلوگیری از به بیراهه کشیده شدن انقلاب های عربی شد.

این کارشناس سیاسی در بخش دیگری از گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به افزایش قیمت نفت در پاکستان به خاطر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و رکود اقتصادی تاکید کرد: پاکستان خط لوله گاز ایران و پاکستان را به زودی تکمیل می کند.

وی افزود: تحریمها علیه ایران تاثیری بر پروژه خط لوله گاز ایران به پاکستان ندارد، این تحریمها صنعت نفت ایران را هدف قرار داده نه گاز را و این پروژه فراتر از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

خادم حسین چودری تاکید کرد:هیچ تغییری در سیاست پاکستان درقبال ایران ایجاد نشده و برای تکمیل این پروژه تا سال 2014 تلاش می کنیم.

ازابتدای سال 2012 قرار است که ایران صادرات گاز به پاکستان را از طریق خط لوله صلح آغاز کند و از همین رو اسلام آباد اقدامات خود را برای آماده کردن مقدمات این کار افزایش داده است.

پاکستان نیاز فراوانی به گاز و برق دارد و از همین رو علاوه بر دریافت گاز از ایران در تلاش است تا مقدمات واردات برق از کشورهای مختلف را نیز فراهم کند.

در ابتدا قرار بود که خط لوله صلح، گاز ایران را به پاکستان و هند منتقل کند، اما فشارهای آمریکا سبب شد تا دهلی نو از این خط خارج شده و خط لوله صلح میان ایران و پاکستان اجرایی شود.

یادآور می شود روزنامه پاکستان از نشریات مهم و تاثیر گذار در مطبوعات این کشور به شمار می رود که به طور همزمان به زبان اردو در شهرهای لاهور، کراچی، اسلام آباد و پیشاور چاپ می شود.