آیت الله مصباح لیست جبهه پایداری را تائید کرد/محصولی تصمیم گیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدی کاندیدای معرفی شده از جبهه پایداری است که ویژگی ممتاز این جبهه را در یکدستی افکار و نگاه اعضای آن می داند، به کار بردن لفظ " تندرو" برای اعضای این گروه را نوعی اتهام می خواند و معتقد است این عده چون بر مواضع و اصول خود پایبند هستند، مورد اتهام قرار می گیرند و برچسب تندروی به آنان زده می شود.

به گفته محمدی جبهه پایداری برای فعالیت در مجلس نهم حتی درخصوص حضور نیروهایش در کمیسیون های تخصصی مجلس هم برنامه ریزی کرده است.

محمدی مدیر کل دفتر امور بین المل شورای عالی انقلاب فرهنگی و فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران است که مدرک دکترای خود را در رشته ایمونوژنتیک از دانشگاهی در سوئد گرفته است.

مصاحبه مهر با جواد محمدی را بخوانید:

* چه شد تصمیم گرفتید کاندیدای انتخابات مجلس نهم شوید؟

من خیلی بنای شرکت در انتخابات به شکل کاندیداتوری نداشتم، حتی ثبت نام من روز پنج شنبه یعنی یک روز قبل از اتمام مهملت ثبت نام بود. شاید از یکی دو سال گذشته تصمیم برای شرکت در انتخابات این دوره را داشتم اما خیلی احساس تکلیف نمی کردم، نزدیک انتخابات که شد از اخبار چنین بر می آمد که افرادی دنبال کسب کرسی ها مجلس هستند که صلاحیت ندارند. بنابراین احساس وظیفه کردم و ثبت نام کردم و حالا اگر اراده و خواست مردم بود برای خدمتگزاری به مجلس می روم و اگر نبود من تلاشم را انجام داده ام.

* چطور شد که جذب جبهه پایداری شدید؟

من یکسری معیارها برای همکاری با جبهه پایداری داشتم مهم این بود که بتوانیم در راستای اعتلای نظام خدمتی بکنیم. بررسی که کردم دیدم جبهه پایداری یکدست تر از سایر گروه هاست. مجموعه ای هستند که کاملا یکدست هستند و یکسری اصول و چارچوبی دارند که این اصول را قبول داشتم. اصول مورد نظر این جبهه صرفا شعار نیست بلکه به آن اعتقاد دارند ولایت مداری، قانونگرایی و تخصص گرایی از جمله اصول پذیرفته شده آنان است.

* چه کسی شما را به جبهه پایداری معرفی کرد؟ آیا آقای محصولی شما را برای حضور در فهرست نهایی این گروه تایید کرد؟

معرف بنده حجت الاسلام آقا تهرانی بود. من پیش از این آقای محصولی را ندیده بودم. در واقع در جبهه پایداری آقای محصولی تصمیم نمی گیرد بلکه یک جمعی حضور دارند و تصمیم گیر هستند، به طوریکه شاخص های افراد را بررسی کردند و بر آن اساس یک جمع برای فهرست نهایی تصمیم گیری کردند. من مدتی قبل از ارائه فهرست ها، با آقای آقا تهرانی صحبت کردم و اعلام کردم آمادگی حضور در انتخابات مجلس را دارم. ایشان هم بنده را به فردی که با افراد مصاحبه می کرد ارجاع داد و در نهایت پس از مصاحبه ها و اطلاع آنان از رویکرد بنده برای حضورم در فهرست تصمیم گیری شد.

* آیا دیداری هم با آیت الله مصباح داشته اید ؟

آیت الله مصباح فهرست ارائه شده از جبهه پایداری را تایید کرده است من با ایشان مشورت کردم و نظرشان مثبت بود.

* از طرف جبهه متحد هم پیشنهادی برای حضور در فهرست داشتید؟

نه به صورت رسمی با اعضای جبهه متحد صحبتی نکردم اما با آقایان حجت الاسلام ابوترابی و زاکانی به عنوان دوست مذاکرات و صحبت هایی داشتم و در مجموع صحبت جدی من با جبهه پایداری بود.

این دو گروه هر دو از نیروهای انقلابی حساب می شوند و هر دو اصولگرا هستند اما هر کدام یک معیار برای خود قائل هستند که بر اساس آنها معیارها افراد را انتخاب کردند. به نظرم جبهه پایداری خصوصیتی دارد که در جبهه متحد نیست و این خصوصیت یکدستی اعضای این گروه است. در جبهه متحد افرادی از چند گروه معرفی شدند اما در جبهه پایداری همه با یک نگاه و معیار ارزیابی می شوند البته من علاقه ای بر بحث های جنجالی ندارم که وارد مباحث اختلافی شوم بیشتر تمایل دارم برنامه های خودم را بگویم.

* یکی از شرط ورود جبهه پایداری به کمیته وحدت اصولگرایان عدم حضور ساکتان فتنه عنوان شد در حالی که اعضای این کمیته خودشان هم روی این موضوع تاکید کرده بودند، این نوع موضع گیری جبهه پایداری را چطور ارزیابی می کنید؟

اعضای جبهه پایداری می گویند در اتفاقات و گردنه های مهم است که افراد باید خطشان را روشن کنند اگر ما در اتفاقات مهم سکوت کنیم ، جایگاه تاثیر گذاری داشته باشیم اما موضع نگیریم، با دیگر افراد عادی چه تفاوتی داریم؟ در مسائل مهم کشور باید تکلیف ما روشن باشد آیا در مقابل برنامه هایی که اصل نظام را هدف گرفته باید ساکت بنشینیم؟ سکوت در خیلی از موارد به اسلام لطمه زده است.

ما می گوییم حرکت کند را قبول نداریم باید سفت و سخت دنبال تحقق منویات رهبری بدویم و گرنه به آن تعهدی که داریم عمل نکرده ایم. اگر در کشور عملداری هست و آن عملدار تضعیف شود کل کشور تضعیف شده است باید پای آن علمدار ایستاد نه اینکه با تردید و کندی پیش رفت.

* شانس پیروزی جبهه پایداری دربرابر جبهه متحد را چقدر می دانید؟

بنده برداشتم این است که در تهران جبهه پایداری رای می آورد، شرایط به سمتی می رود که نشان می دهد جبهه پایداری شانس پیروزی بیشتری دارد. این موضوع علت هم دارد وقتی تخریب های ناجوری صورت گیرد مردم در قبال آن عکس العمل نشان می دهند و معمولا طرفدار آن مجموعه ای هستند که مورد ظلم واقع شده است.

بینش عمیق مردم مشخص می کند که چه گروهی و چه افرادی رای بیاورند. دو طرف هم اصولگرا هستند اما اگر در بین همین اصولگرایان یک عده ناجوانمردانه تخریب شوند مردم به سراغ کسانی که در حقشان افراط شده است، می روند.

* عده ای معتقدند اعضای جبهه پایداری افراد تندرویی هستند که حضورشان برای کشور خطرناک است؟ دراین باره چه پاسخی دارید؟

باید دید تعبیر این عده از تندروی چیست. آیا اگر کسی پای اصول خود بایستید و کوتاه نیاید نام تندروی باید روی آن گذاشت. ما یکسری اصول و ضوابط داریم که برخی عادت کردند این ضوابط و قوانین نصفه نیمه انجام شود.

قانون، قانون است یا باید اجرا شود یا نباید اصلا تصویب می شد، حال که تصویب شده باید کامل اجرا شود. ما قانون داریم اما ناقص اجرا می شود دوستان جبهه پایداری می گویند اگر مبنای اصول کار اجرای قانون و اجرای عدالت است باید قانون کامل اجرا شود. اگر کوتاه بیاییم و کند حرکت کنیم شاهد تزلزل مبانی مورد نظر خود می شویم. اعضای جبهه پایداری معتقدند اگر ما حرفی زده ایم باید پای آن بایستیم نه اینکه کوتاه بیاییم و یا با تسامح و تساهل برخورد کنیم.

چون اعضای جبهه پایداری از مبانی مد نظر خود کوتاه نمی آیند و این نگاه را دارند به تندروی متهم می شوند. ولایت فقیه ، خون شهدا، اسلام، انقلاب، اصول قانون اساسی، خط قرمزهای ماست اگر کسی بخواهد با آن بازی کند ما کوتاه نمی آییم. آن فرد هر مقامی باشد فرق نمی کند اگر به این چارچوب ما لطمه بزند با او برخورد می کنیم برخی افراد و گروه ها این را نمی پسندند تخریب می کنند و می گویند اینها تندرو هستند. اگر ابوذر هم امروز زنده بود یک عده او را هم تندرو می خواندند.

* مهمترین ویژگی یک نماینده مجلس را چه می دانید؟

معقتدم ملاک یک نماینده در تصمیم گیری ها باید رضای خدا و خدمت به خلق خدا باشد.

* از نظر شما چه تعداد از نمایندگان مجلس هشتم این ویژگی ها را دارا بودند؟

متاسفانه در مجلس هشتم بسیار به حواشی پرداخته شد، مشکلات مردم روی زمین ماند و کمتر به مصالح مردم و کشور پرداخته شد. نگاه باید رضای پروردگار می بود که آیا از آنچه در مجلس به تصویب رسید، خلق خدا و خدا راضی هستند.

* شما اگر به مجلس نهم راه پیدا کنید چقدر از امضای طرح هایی که اهداف سیاسی و گروهی را دنبال می کند خودداری می کنید ؟

من معتقدم نماینده مجلس باید قدرت تاثیرگذاری در مجلس داشته باشد. جریان ساز باشد، نه اینکه دنبال یک جریان بدود. این در حالی محقق می شود که یک نماینده خودش تخصص داشته باشد نگاهش الهی باشد، اگر چنین باشد این نماینده تاثیر گذرا خواهد بود.

* در مجلس هشتم چه تعداد نماینده دارای این ویژگی بودند؟

نمایندگانی که دغدغه کار کارشناسی داشتند در مجلس هشتم حضور داشتند اما تعداد آنها برای تاثیر گذاری کافی نبوده است. لذا شاهد حاشیه ها، تخریب ها و چالش ها بودیم.

* عده ای معتقدند جبهه پایداری به دنبال سهم در کمیته وحدت اصولگرایان بود و چون به هدف نرسید تصمیم به فعالیت جداگانه گرفت.

نه چنین نبود، شرایط کنونی هم چیزی غیر از وحدت نیست. رقابت منافاتی با وحدت ندارد باید اجازه داد فضا رقابتی شود اینکه چند فهرست باشد امکان انتخاب کاندیداها محدود به یک فهرست نباشد می تواند شرایط مشارکت بیشتری فراهم آورد. اگر به جای 30 کاندیدا 60 کاندیدا باشند دست مردم در انتخاب بازتر خواهد بود.

- جبهه پایداری آیا برنامه خاصی برای فعالیت در مجلس نهم دارد؟

جبهه پایداری به تخصص گرایی اهمیت زیادی می دهد و از هم اکنون تفکیکی انجام داده که در مجلس نهم در هر کمیسیون چه تعداد نماینده داشته باشد. پیشنهاداتی برای ورود به حوزه های علمی و تخصصی ارائه شده است. تلاش برای اجرایی شدن مصوبات موجود هم یکی دیگر از برنامه های جبهه پایداری در مجلس نهم است. یکی از اولویت های بنده این است که بتوانم در صورت ورود به مجلس زمینه اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را با پیشنهاد طرح ها و مذاکرات با کمیسیون ها و دولت فراهم کنم.

* مشکل عدم اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را چه می دانید؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش های زیادی در تصویب مصوبات مهمی از جمله نقشه جامع علمی کشور و سند تحول نظام آموزش و پرورش داشته است، راه تحقق این مصوبات و اجرای آن این است که نهادها و دستگاههای دیگر پیگیر اجرای آن شوند. شورای انقلاب فرهنگی راهبردها را نشان می دهد.

هم اکنون هم موضوع مهندسی فرهنگی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مقام معظم رهبری هم نسبت به آن تاکیداتی داشتند و ان شاءالله بخشی از آن قبل از سال نو نهایی می شود و به زودی شاهد رونمایی از طرح مهندسی فرهنگی خواهیم بود.

البته در این میان پیوست فرهنگی هم طرح دیگری است که براساس آن هر یک از طرح های بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما باید حتما یک پیوست فرهنگی داشته باشند و تاثیرات فرهنگی این طرح ها در جامعه لحاظ شود.این موضوع در قانون برنامه پنجم دیده شده و براساس آن شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی هایی انجام داده است.

در این میان آنچه مهم است این است که مجلس شورای اسلامی بتواند از ظرفیت خوب شورا در عرصه فرهنگی وعلمی برای وضع قوانین که زمینه آن در شورا فراهم شده است، استفاده کند. به عنوان مثال ما در بحث نقشه جامع علمی کشور اقدامات متعددی داریم که در اجرای آن مجلس و دولت باید دست در دست هم با پیشنهاد طرح و لایحه زمینه اجرای آن را فراهم کنند.

مجلس باید سازوکار استفاده از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعریف کند . پیشنهاد این است که نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی شورا حضور داشته باشند و در صورت تصویب موضوعی از شورای انقلاب فرهنگی الهام بگیرند و قوانین مربوط به آن موضوع را در مجلس به تصویب برسانند . در حال حاضر چنین ساختاری وجود ندارد و مشاهده می کنیم که بعد از گذشت یک سال از تصویب نقشه جامع علمی کشور هنوز یک مصوبه از مجلس نداریم که به اجرای این سند کمک کرده باشد. وقتی چنین است چطور می توان انتظار داشت زمینه اجرای این مصوبه و سند علمی کشور فراهم شود.

شورا کار خود را به طور تمام و کمال در این زمینه انجام داده و این وظیفه دولت و مجلس است که آن را اجرایی کنند.